Rødt på Oslo Børs: Shippingaksje falt

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,8 prosent på torsdag.

Mellom midnatt og stenging har prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steget 0,5 prosent til 67,60 dollar. Den lettere WTI-oljen har steget 0,6 prosent til 63,60 dollar fatet.

Aksjekursen til Equinor endte uendret i løpet av handelen, på 250 kroner per aksje. Aker BP-aksjen falt 1 prosent, mens Vår Energi steg 0,4 prosent.

Resultatfall for gruveselskap

På onsdag kom Pareto Securities med en ny analyse av MPC Container Ships, som har steget 40 prosent siden bunnen etter Donald Trumps «Liberation Day», hvor meglerhuset nedgraderer aksjen til en salgsanbefaling og kutter kursmålet til 15 kroner fra tidligere 20 kroner pr. aksje.

MPCC-aksjen endte onsdagen med en nedgang på 6,8 prosent.

På onsdag slapp Hafnia tallene for andre kvartal, hvor produkttankrederiet blant annet fortsatte å betale ut 80 prosent av nettoresultatet til aksjonærene. Etter skatt var resultatet på 75,3 millioner dollar, ned fra 259,2 millioner året før.

Etter å ha steget over 1 prosent tidligere på dagen, endte Hafnia-aksjen med en mager oppgang på 0,03 prosent.

Rana Gruber kom også med andrekvartalstallene på onsdag. Der viste det et kraftig resultatfall på årsbasis, hvor ebitda hadde falt 55 prosent siden i fjor, og nettoresultatet falt fra 121 til 50 millioner kroner.

Rana Gruber-aksjen falt 7,3 prosent på onsdag.

Lifecare meldte onsdag om god progresjon i dets studie på hunder – et studie Mattilsynet har gitt status som avsluttet. Det ga god oppgang for Lifecare-aksjen, som steg 28,5 prosent onsdag.

Spetalen på pengejakt

Kriseselskapet Airthings meldte onsdag at det skal hente 100 millioner til 85 prosent rabatt. Deretter skal aksjen strykes fra Oslo Børs. I august meldte selskapet at det skal redusere arbeidsstyrken med 35 prosent i løpet av årets andre halvdel.

Onsdag raste Airthings-aksjen ned 65 prosent, og ble med det dagens største taper på Oslo Børs.

Ellers kan det nevnes at Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Saga Pure tapte 35 millioner i andre kvartal. Selskapet melder at dets netto eiendelsverdier (NAV) er på 1,83 kroner pr. aksje.



Etter børsen stengte meldte selskapet at det vil hente 121,5 millioner i en emisjon.

Saga-aksjen endte dagen med en nedgang på 1,1 prosent.

DOF melder at det har fått en ny langtidsjobb i Asia som kan bringe inn mellom 250 og 500 millioner kroner. DOF-aksjen falt 0,4 prosent på børsen.