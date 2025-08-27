Ved børsslutt onsdag meldte Saga Pure at selskapet vil hente 121,5 millioner kroner i en rettet emisjon.

Sent onsdag kveld kom meldingen om at emisjonen var fullført.

90 millioner nye aksjer ble utstedt til en tegningskurs på 1,35 kroner, i emisjonen som var rettet mot visse eksisterende aksjonærer.

Arctic Securities var engasjert som rådgiver og tilrettelegger.

Det Øystein Stray Spetalen-kontrollerte selskapet la frem kvartalstall tidligere onsdag, som viste tap på 35 millioner kroner.

Emisjonen var fullt ut garantert for av Spetalen-selskapet Tycoon Industrier.

Saga Pure-aksjen endte onsdag på 1,35 kroner, etter et kursfall på 1,1 prosent.