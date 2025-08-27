Spetalen-selskap hentet 121,5 mill.
Emisjonen var rettet mot eksisterende aksjonærer og var fullt ut garantert (oppdatert torsdag morgen).
Publisert 27. aug. | Oppdatert 28. aug. 08:06
Ved børsslutt onsdag meldte Saga Pure at selskapet vil hente 121,5 millioner kroner i en rettet emisjon.
Sent onsdag kveld kom meldingen om at emisjonen var fullført.
90 millioner nye aksjer ble utstedt til en tegningskurs på 1,35 kroner, i emisjonen som var rettet mot visse eksisterende aksjonærer.
Arctic Securities var engasjert som rådgiver og tilrettelegger.
Det Øystein Stray Spetalen-kontrollerte selskapet la frem kvartalstall tidligere onsdag, som viste tap på 35 millioner kroner.
Emisjonen var fullt ut garantert for av Spetalen-selskapet Tycoon Industrier.
Saga Pure-aksjen endte onsdag på 1,35 kroner, etter et kursfall på 1,1 prosent.