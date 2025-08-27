Spetalen-selskap hentet 121,5 mill.

Emisjonen var rettet mot eksisterende aksjonærer og var fullt ut garantert (oppdatert torsdag morgen).

Publisert 27. aug. | Oppdatert 28. aug. 08:06
Henning Christensen
Journalist

Ved børsslutt onsdag meldte Saga Pure at selskapet vil hente 121,5 millioner kroner i en rettet emisjon.

Sent onsdag kveld kom meldingen om at emisjonen var fullført.

90 millioner nye aksjer ble utstedt til en tegningskurs på 1,35 kroner, i emisjonen som var rettet mot visse eksisterende aksjonærer.

Arctic Securities var engasjert som rådgiver og tilrettelegger.

Det Øystein Stray Spetalen-kontrollerte selskapet la frem kvartalstall tidligere onsdag, som viste tap på 35 millioner kroner.

Emisjonen var fullt ut garantert for av Spetalen-selskapet Tycoon Industrier.

Saga Pure-aksjen endte onsdag på 1,35 kroner, etter et kursfall på 1,1 prosent.

Øystein Stray Spetalen
1.093,41 M
Aksjer i porteføljen
9
Største investering
Verdi kjøpt (12M)
1.080,6 M
Verdi solgt (12M)
−1.003,11 M