Ny rekord for TikTok – størst i verden

ByteDance planlegger et nytt aksjetilbakekjøp for ansatte som verdsetter selskapet til mer enn 330 milliarder dollar, ifølge Reuters.

ByteDance, som eier TikTok, vil tilby ansatte 200,41 dollar per aksje i programmet. Det er en oppgang på 5,5 prosent fra forrige runde for seks måneder siden, da selskapet ble verdsatt til 315 milliarder dollar. Tilbakekjøpet ventes å starte til høsten.

– Tilbakekjøpet skjer samtidig som ByteDance konsoliderer sin posisjon som verdens største sosiale medieselskap målt i inntekter, ifølge kilden.

Selskapet rapporterte en inntektsvekst på 25 prosent i andre kvartal, til rundt 48 milliarder dollar. Mesteparten av inntektene kommer fra det kinesiske markedet, mens selskapet fortsatt møter politisk press i USA om å selge TikTok.

Les også Trump: Vi har en kjøper av Tiktok USAs president Donald Trump hevder Tiktok har fått en kjøper, og at dette er «en gruppe veldig velstående mennesker».

Sterk balanse og AI-satsing

ByteDance har gjennomført jevnlige tilbakekjøp finansiert fra egen balanse, noe som ifølge Reuters signaliserer finansiell fleksibilitet og solide marginer. Selskapet er også blant Kinas ledende innen kunstig intelligens, etter å ha investert milliarder i Nvidia-brikker, infrastruktur og modellutvikling.

– ByteDance er lønnsomt som konsern, men TikToks amerikanske virksomhet har så langt vært tapsbringende, ifølge kilder.

Politisk press i USA

Til tross for at ByteDance har overgått Meta på inntekter i år, er verdsettelsen fortsatt under en femtedel av Metas markedsverdi på rundt 1.900 milliarder dollar. Analytikere peker på politiske og regulatoriske risikoer i USA som forklaring.

Kongressen har vedtatt at TikTok må selges innen 19. januar 2025, ellers venter et forbud. President Donald Trump har forlenget fristen til 17. september og antydet at flere amerikanske kjøpere står klare.

– Den nye tilbakekjøpsrunden kan bidra til å styrke moralen blant ansatte i USA, ifølge kilden.