Bred oppgang på Wall Street: Alle venter på Nvidia-tall

Klokken 21 står Dow Jones opp 0,39 prosent til 45.596 poeng, mens S&P 500 stiger 0,31 prosent til 6.485 poeng. Nasdaq stiger 0,2 prosent til 21.584 poeng.

Ellers blant de såkalte Magnificent 7-aksjene, stiger Apple 0,25 prosent, Microsoft stiger 0,66 prosent, Teslas faller 0,12 prosent, Alphabet stiger 0,08 prosent, Amazon stiger 0,05 prosent, og Meta faller 1,12 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 3,15 prosent til 15,08.

Selv om aksjemarkedene i stor grad overså Trumps beslutning om å sparke Federal Reserve-guvernør Lisa Cook på grunn av anklager om boliglånsbedrageri, er det tegn til uro i obligasjonsmarkedet. Renten på toårige amerikanske statsobligasjoner steg svakt etter å ha falt til 3,65 prosent – det laveste nivået siden mai – mens 30-årsrenten holdt seg over 4,9 prosent.

På handelssiden melder Bloomberg at EU vil fremskynde prosessen med å fjerne toll på alle amerikanske industrivarer, noe som kan bane vei for redusert toll på europeiske bilimport i retur. Samtidig trådte Trumps nye 50 prosents tollsatser på indiske varer i kraft onsdag, som gjengjeldelse for Indias kjøp av russisk olje.

Bitcoin er opp 2,02 prosent og handles nå rundt 112.364 dollar. Ethereum er opp 2,2 prosent til 4.635 dollar, etter et fall på 4 prosent i går.

Rolig før NVIDIA tall

Nvidia holder seg flat og handles i dag til 182,01 dollar pr. aksje. Tirsdag steg aksjen 1,07 prosent til 182,07.

Selskapet leverer kvartalstall etter stengetid i dag, og markedet forventer inntekter på 46,23 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.

Med en markedsverdi på 4.400 milliarder dollar utgjør Nvidia hele 8,1 prosent av S&P 500-indeksen, noe som gjør at aksjen alene kan bevege hele markedet. Ifølge Bloomberg-data priser opsjonstradere inn en kursendring på rundt 6 prosent i enten opp- eller nedadgående retning dagen etter resultatfremleggelsen.

Stabil oppgang til tross for etterforskning

Aksjene i UnitedHealth Group steg 1 prosent onsdag tross for en Bloomberg-rapport om at det amerikanske justisdepartementets strafferettslige etterforskning av forsikringsselskapet er mer omfattende enn tidligere antatt. Ifølge Bloomberg undersøker DOJ nå også UnitedHealths resepthåndteringsenhet i tillegg til mulig svindel knyttet til Medicare. Nyheten om den innledende etterforskningen ble først omtalt av Wall Street Journal i mai.

Tidligere i august sprakk nyheten om at Berkshire Hathaway har kjøpt aksjer i selskapet for 1,6 milliarder dollar etter en nedgang på over 40 prosent til nå i år.

Kursløft etter wokedebatt

Cracker Barrel steg 8 prosent etter å ha havnet i samme «woke»-debatt som selskaper som Disney og Jaguar. Restaurant- og butikkjeden skapte reaksjoner da de fjernet sin ikoniske «Old Timer»-figur fra logoen, et symbol mange forbinder med «gamle dager» i de amerikanske sørstatene.

Før børsåpning valgte selskapet å gjeninnføre den gamle logoen, og aksjen spratt opp 8 prosent i på børs.