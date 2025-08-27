1.000 Northvolt-ansatte hadde aksjer: – Dette var folks livsinvesteringer

Det som startet som en svensk industrisuksess, endte i en av de største industrifiaskoene i moderne tid. Northvolt bygde veksten på store kapitalinnskudd fra både internasjonale investorer, statlige midler og ansatte som ble tilbudt å kjøpe seg inn i selskapet.

Affärsvärlden kan nå fortelle at over 1.000 ansatte hadde aksjer i batteriselskapet, tilsvarende rundt 20 prosent av arbeidsstokken. For noen var det små beløp, mens andre investerte store deler av formuen.

– Da man ble ansatt, ble aksjekjøp presentert som en del av lønnspakken. Det ble brukt som argument for å holde lønningene nede, sier en tidligere ansatt.

– Det var folks livsinvesteringer, sier vedkommende, som selv ble lokket av luftige vekstprognoser.

Da Northvolt gikk konkurs i mars, ble alle aksjene verdiløse. Den statlige lønnsgarantien sikrer lønn, men dekker ikke tapene på aksjene. For mange betydde dette at de sto igjen uten både jobb og sparepenger, ifølge den svenske avisen.

Les også Kan Morrow bli en ny Northvolt: Gamblet milliarder på batteriprodusent – og tapte Nok en gang trenger den norsk batteriprodusenten Morrow mer penger. Spørsmålet er om selskapet er på vei ned samme vei som den svenske batteriprodusenten Northvolt, som tyske myndigheter kastet milliarder av euro inn i før de gikk konkurs.

Store tap institusjonelt også

AP-fondene hadde investert 5,8 milliarder svenske kroner i Northvolt, en post som ble skrevet ned til null allerede før konkursen. Også andre tunge aktører som AMF og Folksam tapte milliardbeløp på batteriselskapet.

Et Goldman Sachs PE-fond skrev ned 9,9 milliarder kroner.

«Nei men så ergerlig. Goldman Sachs PE fond taper 9,9 milliarder kroner på Northvolt … for noen få måneder siden hadde de verdsatt herligheten til 4,3x kjøpssum … og som det ikke var nok indikerte de til sine kunder at neste år snakket man 6x! Uflaks!» het det fra Pål Ringholm.

Tidligere i august ble det kjent at det California-baserte batteriselskapet Lyten har bladd opp 50 milliarder svenske kroner for å overta selskapets tre fabrikker: to i Sverige og én i Tyskland.

Lyten består blant annet av bilkonsernet Stellantis, som har merker som Fiat, Maserati og Chrysler. Videre er også den finske mobilprodusenten Nokia og det amerikanske postselskapet Fedex involvert.