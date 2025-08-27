Goldman Sachs advarer: Tre ting vil styre Nvidia-aksjen

NVDA.US
Goldman Sachs ser begrenset oppside for Nvidia på kort sikt, og peker ut tre nøkkelfaktorer som vil styre utviklingen ut året.

Publisert 27. aug.
Håvard Flesjå
Journalist

Goldman Sachs peker på tre nøkkelfaktorer som vil avgjøre utviklingen for Nvidia-aksjen ut året, ifølge Business Insider.

Analytikerne understreker at det ikke er selskapets kommende kvartalsrapport som blir avgjørende.

– Basert på vår analyse av historiske handelsmønstre, tror vi det kan bli vanskelig for aksjen å levere meravkastning de neste månedene, skriver Goldman Sachs.

I stedet viser banken til tre faktorer: investeringer fra hyperscalere, oppdateringer om selskapets nye Rubin-brikke og utviklingen i Kina.

AI-investeringer og Rubin-chip

Hyperscalernes investeringer i kunstig intelligens har allerede vært en hoveddriver for Nvidia, og fremtidig capex-guiding blir ifølge Goldman helt avgjørende for aksjens videre kursutvikling.

– På kort sikt ser vi tre hovedfaktorer som vil drive aksjen frem til hyperscalernes capex-guiding i januar 2026, påpeker Goldman Sachs.

Banken peker på at store amerikanske teknologiselskaper er ventet å bruke rundt 398 milliarder dollar i capex i år, med en økning til over 500 milliarder dollar innen 2028.

Oppmerksomheten vil også være rettet mot Nvidias neste AI-brikke Rubin, som kan bli mer kraftfull enn dagens Blackwell-linje.

Kina er usikkerhetsmoment

Salget i Kina har vært en betydelig driver for aksjekursen.

– Kina representerer en årlig inntektsmulighet på rundt 50 milliarder dollar, sier Jensen Huang.

Nvidia måtte tidligere ta et nedskrivningstap på 4,5 milliarder dollar som følge av eksportforbudet på H20-brikken, og advarte om at inntektene kunne falle med hele 8 milliarder dollar dersom restriksjonene ble stående. Det understreker hvor avgjørende markedet i Kina er for selskapet – og hvor stor usikkerheten rundt politiske beslutninger kan være for aksjen fremover.