Goldman Sachs peker på tre nøkkelfaktorer som vil avgjøre utviklingen for Nvidia-aksjen ut året, ifølge Business Insider.

Analytikerne understreker at det ikke er selskapets kommende kvartalsrapport som blir avgjørende.

– Basert på vår analyse av historiske handelsmønstre, tror vi det kan bli vanskelig for aksjen å levere meravkastning de neste månedene, skriver Goldman Sachs.

I stedet viser banken til tre faktorer: investeringer fra hyperscalere, oppdateringer om selskapets nye Rubin-brikke og utviklingen i Kina.

AI-investeringer og Rubin-chip

Hyperscalernes investeringer i kunstig intelligens har allerede vært en hoveddriver for Nvidia, og fremtidig capex-guiding blir ifølge Goldman helt avgjørende for aksjens videre kursutvikling.

– På kort sikt ser vi tre hovedfaktorer som vil drive aksjen frem til hyperscalernes capex-guiding i januar 2026, påpeker Goldman Sachs.

Banken peker på at store amerikanske teknologiselskaper er ventet å bruke rundt 398 milliarder dollar i capex i år, med en økning til over 500 milliarder dollar innen 2028.

Oppmerksomheten vil også være rettet mot Nvidias neste AI-brikke Rubin, som kan bli mer kraftfull enn dagens Blackwell-linje.

Kina er usikkerhetsmoment

Salget i Kina har vært en betydelig driver for aksjekursen.

– Kina representerer en årlig inntektsmulighet på rundt 50 milliarder dollar, sier Jensen Huang.

Nvidia måtte tidligere ta et nedskrivningstap på 4,5 milliarder dollar som følge av eksportforbudet på H20-brikken, og advarte om at inntektene kunne falle med hele 8 milliarder dollar dersom restriksjonene ble stående. Det understreker hvor avgjørende markedet i Kina er for selskapet – og hvor stor usikkerheten rundt politiske beslutninger kan være for aksjen fremover.