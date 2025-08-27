Subsea 7 lander gigantkontrakt i Tyrkia

Subsea 7 melder onsdag kveld at selskapet har sikret seg en kjempekontrakt fra Turkish Petroleum Offshore Technology Center for fase 3 av Sakarya-feltet i Svartehavet. Verdien anslås til mellom 750 millioner og 1,25 milliarder dollar.

Kontrakten omfatter prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon (EPCI) av undersjøiske kontrollkabler, stigerør og rørledninger (SURF). Prosjektledelse og prosjekteringsarbeid starter umiddelbart og vil ledes fra Subsea 7s kontor i Istanbul.

– Tildelingen viser vår styrke på komplekse offshoreprosjekter og styrker båndene til TP-OTC, sier David Bertin i Subsea 7.