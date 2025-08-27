Bred oppgang på Wall Street før Nvidia tall – IT-aksje ble dagens vinner

Dow Jones endte opp 0,43 prosent til 45.611 poeng, mens S&P 500 steg 0,29 prosent til 6.484 poeng. Nasdaq steg 0,20 prosent til 21.588 poeng.
Ellers blant de såkalte Magnificent 7-aksjene, endte Apple opp 0,51 prosent, Microsoft steg 0,92 prosent, Tesla falt 0,59 prosent, Alphabet steg 0,08 prosent, Amazon steg 0,18 prosent, og Meta falt 0,89 prosent.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte opp 2,46 prosent til 14,98.
Over 92 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen har levert resultater, og per 18. august ventet analytikere at selskapene samlet ville rapportere en oppgang på 11 prosent i resultat per aksje i andre kvartal.
Selv om aksjemarkedene i stor grad overså Trumps beslutning om å sparke Federal Reserve-guvernør Lisa Cook på grunn av anklager om boliglånsbedrageri, er det tegn til uro i obligasjonsmarkedet. Renten på toårige amerikanske statsobligasjoner steg svakt etter å ha falt til 3,65 prosent – det laveste nivået siden mai – mens 30-årsrenten holdt seg over 4,9 prosent.
På handelssiden melder Bloomberg at EU vil fremskynde prosessen med å fjerne toll på alle amerikanske industrivarer, noe som kan bane vei for redusert toll på europeiske bilimport i retur. Samtidig trådte Trumps nye 50 prosents tollsatser på indiske varer i kraft onsdag, som gjengjeldelse for Indias kjøp av russisk olje.
Bitcoin var ved stengetid opp 0,18 prosent og handles nå rundt 111.957 dollar. Ethereum styrket seg 2,2 prosent til 4.635 dollar, etter et fall på 4 prosent i går.
Avventende før Nvidia-tall
Nvidia endte flatt ned og stengte i dag på 181,60 dollar pr. aksje. Tirsdag steg aksjen 1,07 prosent til 182,07.
Selskapet leverer kvartalstall etter stengetid i dag, og markedet forventer inntekter på 46,23 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.
Med en markedsverdi på 4.400 milliarder dollar utgjør Nvidia hele 8,1 prosent av S&P 500-indeksen, noe som gjør at aksjen alene kan bevege hele markedet. Ifølge Bloomberg-data priser opsjonstradere inn en kursendring på rundt 6 prosent i enten opp- eller nedadgående retning dagen etter resultatfremleggelsen.
IT-aksje knuste forventningene
MongoDB-aksjen skjøt opp 38 prosent i markedet etter kvartalstall som slo forventningene. Databaseselskapet leverte en omsetning på 591,4 millioner dollar i andre kvartal, opp 24 prosent fra året før og godt over konsensus på 553 millioner.
Resultatet endte på et tap per aksje på 0,58 dollar, bedre enn ventet minus 0,85 dollar. Veksten var særlig drevet av selskapets skyløsning Atlas og økt kundevekst.
– Mange av våre nye kunder bygger AI-applikasjoner, noe som viser at MongoDB er i ferd med å bli en nøkkelkomponent i AI-infrastrukturen, uttalte CEO Dev Ittycheria.
Buffet nye favoritt
Aksjene i UnitedHealth Group endte dagen opp 1,14 prosent onsdag tross for en Bloomberg-rapport om at det amerikanske justisdepartementets strafferettslige etterforskning av forsikringsselskapet er mer omfattende enn tidligere antatt. Ifølge Bloomberg undersøker DOJ nå også UnitedHealths resepthåndteringsenhet i tillegg til mulig svindel knyttet til Medicare. Nyheten om den innledende etterforskningen ble først omtalt av Wall Street Journal i mai.
Tidligere i august sprakk nyheten om at Berkshire Hathaway har kjøpt aksjer i selskapet for 1,6 milliarder dollar etter en nedgang på over 40 prosent til nå i år.
Kursløft etter wokedebatt
Cracker Barrel steg 8,1 prosent etter å ha havnet i samme «woke»-debatt som selskaper som Disney og Jaguar. Restaurant- og butikkjeden skapte reaksjoner da de fjernet sin ikoniske «Old Timer»-figur fra logoen, et symbol mange forbinder med «gamle dager» i de amerikanske sørstatene.
Før børsåpning valgte selskapet å gjeninnføre den gamle logoen, og aksjen spratt opp 8 prosent i på børs.