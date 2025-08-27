Bred oppgang på Wall Street før Nvidia tall – IT-aksje ble dagens vinner

Dow Jones endte opp 0,43 prosent til 45.611 poeng, mens S&P 500 steg 0,29 prosent til 6.484 poeng. Nasdaq steg 0,20 prosent til 21.588 poeng.

Ellers blant de såkalte Magnificent 7-aksjene, endte Apple opp 0,51 prosent, Microsoft steg 0,92 prosent, Tesla falt 0,59 prosent, Alphabet steg 0,08 prosent, Amazon steg 0,18 prosent, og Meta falt 0,89 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte opp 2,46 prosent til 14,98.

Over 92 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen har levert resultater, og per 18. august ventet analytikere at selskapene samlet ville rapportere en oppgang på 11 prosent i resultat per aksje i andre kvartal.

Selv om aksjemarkedene i stor grad overså Trumps beslutning om å sparke Federal Reserve-guvernør Lisa Cook på grunn av anklager om boliglånsbedrageri, er det tegn til uro i obligasjonsmarkedet. Renten på toårige amerikanske statsobligasjoner steg svakt etter å ha falt til 3,65 prosent – det laveste nivået siden mai – mens 30-årsrenten holdt seg over 4,9 prosent.

På handelssiden melder Bloomberg at EU vil fremskynde prosessen med å fjerne toll på alle amerikanske industrivarer, noe som kan bane vei for redusert toll på europeiske bilimport i retur. Samtidig trådte Trumps nye 50 prosents tollsatser på indiske varer i kraft onsdag, som gjengjeldelse for Indias kjøp av russisk olje.

Bitcoin var ved stengetid opp 0,18 prosent og handles nå rundt 111.957 dollar. Ethereum styrket seg 2,2 prosent til 4.635 dollar, etter et fall på 4 prosent i går.

Avventende før Nvidia-tall

Nvidia endte flatt ned og stengte i dag på 181,60 dollar pr. aksje. Tirsdag steg aksjen 1,07 prosent til 182,07.