Klokken 22:20 norsk tid, etter at børsene stengte i New York, offentliggjorde Nvidia regnskapstallene for andre kvartal i sitt regnskapsår for 2026.

Selskapet slo forventningene både på inntekter og resultat, men inntektene fra datasenterdivisjonen kom like under analytikernes anslag.

Selskapet presenterte en omsetning på 46,7 milliarder dollar, og et resultat etter skatt på 26,4 milliarder dollar. Inntjening per aksje endte på 1,05 dollar, opp 54 prosent fra samme kvartal i fjor.

Onsdag ettermiddag var Nvidia-aksjen opp 35 prosent hittil i år og over 40 prosent de siste 12 månedene. I juli ble selskapet det første noensinne med en markedsverdi på over 4.000 milliarder dollar.

Aksjen raste umiddelbart 5 prosent etter resultatslippet, men stabiliserte seg senere ned 3 prosent.

Slo forventningene

På forhånd ventet analytikerne at inntektene skulle gjøre et nytt byks til 46,23 milliarder dollar, og et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg. Inntjening per aksje (EPS) var ventet å nå 1,01 dollar, tilsvarende en årlig inntjeningsvekst på 49 prosent.

Til sammenligning hadde Nvidia et justert resultat per aksje på 0,68 dollar og inntekter på 30 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Nvidia andre kvartalstall (mill.dollar) 2.kv./26 2.kv./25 Driftsinntekter 46 743 30 040 Driftsresultat 30 165 19 937 Resultat før skatt 25 783 16 952 EPS 1,05 0,68



Markedet fulgte spesielt med på hvilke konsekvenser de amerikanske eksportrestriksjonene mot Nvidia-brikker til Kina ville få. Selskapet har selv anslått at tiltakene kan gi et inntektstap på 8 milliarder dollar i løpet av et kvartal.

Nvidia anslo også en omsetning i tredje kvartal på 54 milliarder dollar, pluss/minus 2 prosent. Forventningene lå på 53,4 milliarder dollar. Nvidia opplyste at salgsprognosen for tredje kvartal på 54 milliarder dollar ikke inkluderer noe salg av H20-brikker til Kina, ettersom disse fortsatt er underlagt regulatorisk usikkerhet.

Marginalt under forventningene på datasenter

Selskapets inntekter fra datasenterdivisjonen i andre kvartal endte på 41,1 milliarder dollar. Analytikerne hadde ventet 41,2 milliarder dollar. I samme periode i fjor var inntektene 26,2 milliarder dollar. Nvidia opplyste at tallene ikke inkluderer salg av H20-brikker til Kina.

Finansdirektør Colette Kress påpekte at inntektene fra datasenter falt 1 prosent fra forrige kvartal, som følge av en reduksjon på 4,0 milliarder dollar i H20-salget.

Gaming, selskapets nest største segment, omsatte for 4,3 milliarder dollar, noe som var over forventningene, og tilsvarer en vekst på 49 prosent fra samme kvartal i fjor.

Nvidia annonserte i tillegg et tilbakekjøpsprogram på 60 milliarder dollar.