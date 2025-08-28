En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen torsdag 28. august

30-åringene Patrick Solrunarson og Ghazi Jezdin fikk 344 millioner kroner inn på konto da de solgte vaskefirmaet Cares. Firmaet startet de selv da de var 18 år gamle.

Siden har de gjort supersuksess, med priser og utmerkelser i fleng, heftig organisk vekst og flere vellykkede oppkjøp. Etter å ha kjøpt opp Conluo Facility Services er målet nå en omsetning på 1 milliard kroner i 2026.

—

Oppdrettsgiganten SalMar angripes av shortere. Hele 12,5 prosent av aksjene i selskapet er shortet, noe som tilsvarer rundt 8 milliarder kroner.

Alexander Aukner, analytiker i DNB Carnegie, peker på at SalMar prises til 40 ganger årets inntjening og 12 ganger neste års estimerte inntjening. Han sier markedets forventning om en rekyl i inntjeningen er veldig stor, og mistenker at shorterne ikke følger godt nok med.

—

Høyesterett har avvist Juell-familiens anke i den bitre arvestriden om milliardene i Wilhelmsen-familien.

Det er Thomas Wilhelmsen som i dag forvalter formuen gjennom bestemmende A-aksjer. Juell-familien mener han misbruker sin myndighet ved at det over tid er betalt for lave utbytter, til tross for god utbyttekapasitet.

—

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SV, som kjører et hardt løp mot regjeringen. De stiller et ultimatum om at regjeringen må fjerne ytterligere 16 selskaper fra Oljefondet.

En rødgrønn regjering uten SV? Det er ikke lett å tro på. Statsminister Jonas Gahr Støre kan ikke bare klamre seg til Rødt og MDG og et skadeskutt Senterparti. Så kan man si at valgnatten kan endre alle planer. Makt er makt, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Ayfie International: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Cavendish Hydrogen: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Kaldvik: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

BW Offshore: Kl. 07.30, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Arctic Bioscience: Kl. 08.00, webcast kl. 11.00

Elliptic Laboratories: Webcast kl. 08.00

K33: Webcast kl. 08.00

Vow: Haakon VIIs gate 2 kl. 09.00, webcast

Circio Holding: Webcast/tlf kl. 10.00

Lytix Biopharma: Webcast kl. 10.00

Norcod: Webcast kl. 10.00