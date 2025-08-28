De fleste toneangivende børser i Asia- og Stillehavsregionen stiger torsdag.

I Tokyo stiger Nikkei 0,2 prosent og den bredere Topix-indeksen 0,2 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea klatrer 0,7 prosent etter at sentralbanken som ventet holdt styringsrenten uendret på 2,50 prosent. Sør-koreanske won styrker seg noe mot dollar.

Hang Seng i Hongkong faller 0,7 prosent, og Meituan dundrer ned 10 prosent etter at matleveringsgiganten leverte svake kvartalstall. Alibaba og JD.com faller 3-4 prosent.

I Fastlands-Kina stiger halvlederkjempen Semiconductor Manufacturing International Corp. over 10 prosent etter oppslaget i Financial Times om at landets halvlederprodusenter sikter mot å tredoble produksjonen av AI-prosessorer neste år.

Shanghai Composite-indeksen stiger marginalt.

I India er Nifty 50-indeksen ned 0,6 prosent etter at handelen var helligdagsstengt onsdag, samme dag som den nye USA-tollen på 50 prosent trådte i kraft.

«Down under» trekker Sydney-børsen opp 0,2 prosent, hjulpet av Qantas som steg til all-time high etter at flyselskapet la frem kvartalstall over forventning.