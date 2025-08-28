19. juni meldte Øystein Stray Spetalens Standard Supply om strategiendringen til et Bitcoin Reserve-selskap, med formål om å holde Bitcoin på balansen. Samtidig ble det hentet 40 millioner kroner i en emisjon til 27 kroner pr. aksje.

Dagen etter gjennomførte selskapet sitt første kjøp av Bitcoin, til en verdi av 50 millioner kroner.

– Vi går inn i Bitcoin-markedet med en nøye planlagt investering, som gjenspeiler vårt fokus på sikkerhet og redusering av risiko. Ved å prioritere pålitelige partnere og førsteklasses risikostyringsstrategier, tar vi sikte på å posisjonere StandardCoin som en ansvarlig og fremtidsrettet investor som deltar i det utviklende økosystemet for digitale eiendeler, kommenterte administrerende direktør Eldar Paulsrud da.

Ble kontaktet av Finanstilsynet

Samme dag ble imidlertid selskapet kontaktet av Finanstilsynet, som varslet at de ville undersøkelse selskapets virksomhet i lys av kravene for alternative investeringsfond. Standard Coin mente at de ikke skulle klassifiseres som et alternativt investeringsfond og at de ville samarbeid med Finanstilsynet.

Natt til torsdag melder selskapet at Euronext Growth har pålagt selskapet forpliktelser tilsvarende de som kreves for en ny børsnoteringsprosess.

Styret har derfor foretatt en bred vurdering av selskapets situasjon, inkludert driftsmessige og regulatoriske aspekter. Basert på denne vurderingen foreslår styret av selskapets avvikles, ifølge meldingen.

Styret har videre besluttet et utbytte på fem kroner pr. aksje. Utbyttet vil bli betalt i midten av september.

Endelig oppløsning av selskapet er ventet i fjerde kvartal, etter utløp av kreditorfristen og generalforsamling.

Selskapets Bitcoin har nå blitt solgt, og prosjektet ga en gevinst på 100.000 dollar. Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet totale eiendeler på 7,8 millioner dollar. Kontantbeholdningen var 2,9 millioner dollar.