Analytiker spår flat åpning på Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Like før klokken 07 er S&P 500 futures opp 0,1 prosent siden børsslutt i Oslo onsdag, DAX futures er opp 0,3 prosent, oljeprisen er ned 0,2 prosent og USDNOK er ned 0,8 prosent, ifølge Nordnet.

Torsdag morgen faller oljeprisene noe, også litt ned fra børsslutt onsdag. Brent-olje med levering i oktober handles ned 0,9 til 67,43 dollar fatet i 07-tiden, ned fra 67,62 dollar ved børsslutt onsdag.

LNG-rederiet Cool Company melder om inntekter på 85,5 millioner dollar i andre kvartal, uendret fra kvartalet før, men opp fra 83,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

Etter Golden Ocean-fusjonen rapporterer CMB.TECH et negativt resultat, men betaler utbytte. CMB.TECH fikk et resultat før skatt på minus tre millioner dollar i andre kvartal, mot positive 189 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Subsea 7 landet onsdag kveld en kontrakt i Tyrkia verdt inntil 1,25 milliarder dollar.

Saga Pure har gjort en rettet emisjon på 90 millioner aksjer til kurs 1,35 kroner pr. aksje. Spetalen via Tycoon Industrier ble tildelt 82.664.863 aksjer.

PE-fondet Abry vurderer å selge opptil 45 millioner aksjer i Link Mobility, tilsvarende omtrent 15 prosent av utestående.

Styret i Standardcoin foreslår å avvikle selskapet, og foreslår en kontantdistribusjon på fem kroner pr. aksje.

Nvidia slo forventningene i andre kvartal, men aksjen handles nå ned rundt 2,75 prosent.

«Vi forventer at aksjen vil falle moderat etter kvartalstallene og en guiding som var i tråd med forventningene, mot et bakteppe av høye forventninger. Vi mener oppsiden fra Blackwell-utrullingen i stor grad allerede er reflektert i våre og markedets estimater,» skriver Goldman Sachs.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Ayfie International: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Cavendish Hydrogen: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Kaldvik: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

BW Offshore: Kl. 07.30, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Arctic Bioscience: Kl. 08.00, webcast kl. 11.00

Elliptic Laboratories: Webcast kl. 08.00

K33: Webcast kl. 08.00

Vow: Haakon VIIs gate 2 kl. 09.00, webcast

Circio Holding: Webcast/tlf kl. 10.00

Lytix Biopharma: Webcast kl. 10.00

Norcod: Webcast kl. 10.00