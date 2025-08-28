Kraftig Crayon-smell: Justert ebitda falt over 30%

SoftwareOne rapporterer om lavere inntekter og lønnsomhet i andre kvartal sammenlignet med året før.

I andre kvartal falt omsetningen til SoftwareOne (ekskludert Crayon) med 9,7 prosent til 255,5 millioner sveitsiske franc. Justert ebitda endte på 68,8 millioner, ned 10,1 prosent. Ebitda-marginen holdt seg på rundt 26,9 prosent.

Ifølge selskapets konsensus var det ventet en justert ebitda på 66,2 millioner og inntekter på 256,3 millioner.

– Forsiktig marked i Norden

Crayon, som nå er en del av SoftwareOne, hadde en bruttofortjeneste på 1.671 millioner kroner, ned 3,8 prosent fra i fjor. Den justerte ebitda-marginen var på 16,9 prosent, ned fra 23,7 prosent i samme periode i fjor.

«(...) veksten i bruttomarginen var svakere enn ventet, særlig som følge av svak utvikling i tjenesteforretningen. Dette reflekterer både et forsiktig konsulentmarked i Norden og negativ vekst innen Software- og Cloud Economics-virksomheten i Europa,» heter det i rapporten.

Justert ebitda var ned hele 31,4 prosent – fra 412 til 283 millioner norske kroner – «noe som reflekterer svakere vekst enn ventet», skriver selskapet.

CRAYON (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Bruttofortjeneste 1.671 1.737 Justert ebitda 283 412 Kontantstrøm fra drift 1.311 599

«Endringer i Microsofts insentivordninger for enterprise-avtaler påvirket inntektene negativt, spesielt i juni,» skriver selskapet.

Like-for-like tall

På proforma-basis, dersom SoftwareOne og Crayon hadde vært slått sammen hele perioden, falt de samlede inntektene med 8,7 prosent i andre kvartal fra året før – til 401,3 millioner sveitsiske franc.

Justert ebitda ville vært på 92,8 millioner, ned 14,8 prosent. Marginen oppgis til 23,1 prosent, ned fra 24,8 prosent i fjor.



Ser vekst

SoftwareOne gjentar et positivt syn for andre halvår.

«Vi forventer vekst fremover, drevet av tjenestebaserte tilbud, GTM-endringer og en mer fordelaktig sammenligningsperiode,» heter det.

For hele 2025 forventer selskapet flat inntektsutvikling i konstant valuta, men med en ebitda-margin over 20 prosent.

Selskapet opplyser at Crayon-integrasjonen går etter planen, og at kostnadssynergier tilsvarende 11 millioner sveitsiske franc allerede er realisert. Målet er 80–100 millioner innen utgangen av 2026.