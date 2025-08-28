Største aksjonærer: Selger aksjer 79% over sist omsatt

Horisont Energi besluttet 21. august å legge ned driften og avvikle selskapet innen utgangen av året, etter mislykket forsøk på tiltrekke seg investorinteresse og strategiske partnerskap.

Selskapets kontantbeholdning var ventet å være 21 millioner kroner pr. 30 september og 18 millioner kroner ved årets slutt. Horisont Energi-aksjen stengte på 0,84 kroner pr. aksje på Euronext Growth onsdag, tilsvarende en markedsverdi på 19 millioner kroner.

Fornyet interesse

Ifølge børsmeldinger torsdag har selskapets to største aksjonærer, E.ON Energy Projects og Føniks Innovasjon, solgt henholdsvis 5,13 millioner og 5,7 millioner aksjer i selskapet, til iøynefallende 1,50 kroner pr aksje, 79 prosent over sist omsatt.

«Første halvdel av 2025 var preget av utfordrende markedsforhold, begrenset investorinteresse og mangel på kommesiell fremgang på tvers av kjerneprosjekter», skrev selskapet i børsmeldingen 21. august.

Horisont Energi hadde da betalt ut aksjene i Barents Blue-prosjektet som utbytte til aksjonærene i juni. Forsøk på å sikre finansiering eller strategiske partnerskap for selskapets øvrige virksomhet ga ingen resultater.

Det er ikke kjent hvem som har kjøpt aksjene til E.ON Energy Projects og Føniks Innovasjon.



Føniks Innovasjon AS er nærstående til styremedlem Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i Horisont Energi, mens E.ON Energy Projects er nærstående til Rainer Bayerke, varamedlem i styret i Horisont Energi.