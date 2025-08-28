Swedbank kjøper opp Entercard

Den svenske banken Swedbank kjøper andelen til Barclays og blir eneeier over kredittkortselskapet Entercard. 

Publisert 28. aug. 09:01
Bendik Haug Aurdal
Journalist

Torsdag ble det kjent at Swedbank kjøper Barclays andel i Entercard, og blir med det eneeier av finansselskapet som har spesialisert seg innen forbrukerkreditt. 

Swedbank og Barclays har eid Entercard sammen siden 2005. Selskapet har i dag rundt 450 ansatte og 1,5 millioner kunder, og vil fortsette å operere under eget merkenavn. 

– I dag skaper vi den største kortvirksomheten i Norden og Baltikum. Gjennom dette oppkjøpet fortsetter Swedbank å investere i og utvikle virksomheten, sier Tomas Hedberg, viseadm. direktør i Swedbank.

Entercard tilbyr kredittkort og forbrukslån gjennom partnerskap i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 

– I 20 år har Entercard hatt en sterk vekstreise. Å bli en fullverdig del av Swedbank, den ledende finansgruppen i Sverige og Baltikum, skaper nye forretningsmuligheter og styrker vår virksomhet ytterligere, sier Jan Haglund, adm. direktør i Entercard.

Kjøpesummen baseres på et beløp som tilsvarer 50 prosent av Entercards egenkapital på oppkjøpstidspunktet. I første kvartal 2025 utgjorde selskapets totale egenkapital omtrent 5,2 milliarder svenske kroner. 

Oppkjøpet vil redusere Swedbanks soliditetsgrad (CET1-kapitalandel) med rundt 0,3 prosentpoeng når transaksjonen gjennomføres. Dette er en forventet effekt og en del av bankens 15/27-plan, som fokuserer på tre hovedområder: styrkede kundekontakter, volumvekst og økt effektivitet.

Oppkjøpet er betinget av godkjenning fra myndighetene.