Swedbank kjøper opp Entercard

Torsdag ble det kjent at Swedbank kjøper Barclays andel i Entercard, og blir med det eneeier av finansselskapet som har spesialisert seg innen forbrukerkreditt.

Swedbank og Barclays har eid Entercard sammen siden 2005. Selskapet har i dag rundt 450 ansatte og 1,5 millioner kunder, og vil fortsette å operere under eget merkenavn.

– I dag skaper vi den største kortvirksomheten i Norden og Baltikum. Gjennom dette oppkjøpet fortsetter Swedbank å investere i og utvikle virksomheten, sier Tomas Hedberg, viseadm. direktør i Swedbank.

Entercard tilbyr kredittkort og forbrukslån gjennom partnerskap i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

– I 20 år har Entercard hatt en sterk vekstreise. Å bli en fullverdig del av Swedbank, den ledende finansgruppen i Sverige og Baltikum, skaper nye forretningsmuligheter og styrker vår virksomhet ytterligere, sier Jan Haglund, adm. direktør i Entercard.



Kjøpesummen baseres på et beløp som tilsvarer 50 prosent av Entercards egenkapital på oppkjøpstidspunktet. I første kvartal 2025 utgjorde selskapets totale egenkapital omtrent 5,2 milliarder svenske kroner.

Oppkjøpet vil redusere Swedbanks soliditetsgrad (CET1-kapitalandel) med rundt 0,3 prosentpoeng når transaksjonen gjennomføres. Dette er en forventet effekt og en del av bankens 15/27-plan, som fokuserer på tre hovedområder: styrkede kundekontakter, volumvekst og økt effektivitet.

Oppkjøpet er betinget av godkjenning fra myndighetene.