Spetalen-aksje ser rødt på flat børs

Saken oppdateres.
Hovedindeksen står i 11-tiden torsdag i 1.644,31, og er dermed ned 0,1 prosent etter stort sett å ha vært litt inne i positivt terreng hittil i dagens handel.
Aksjer og egenkapitalbevis er så langt omsatt for nærmere 3 milliarder kroner.
Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Tyske DAX stiger 0,2 prosent, franske CAC 40 0,8 prosent, mens britiske FTSE 100 er ned 0,3 prosent.
Vi minner om at Nvidia la frem sterkere kvartalstall enn ventet etter stengetid i USA onsdag, men aksjen falt i etterhandelen på Kina-usikkerhet og skuffende datasenter-inntekter.
Faller på tall
CMB.Tech faller nesten 4 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall.
Rederiet gikk i minus i andre kvartal, og regnskapet ble først og fremst av finanskostnader som eksploderte etter oppkjøpet av John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group.
SoftwareOne straffes med et kursfall på over 5 prosent for sin rapport som viste en kraftig Crayon-smell og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) som stupte over 30 prosent.
Øystein Stray Spetalen gir opp bitcoin-satsingen, og sender StandardCoin ned over 11 prosent.
Ellers på taperlisten finner vi Aquo Bio Technology som faller 12 prosent på rapporten som ble sendt ut like før midnatt onsdag kveld. Etter negativ kontantstrøm fra driften på 24 millioner i første halvår, har selskapet nå én million kroner i bankinnskudd.
Arctic Bioscience faller over 12 prosent – riktignok på beskjedent volum – etter å ha meldt om «stabil utvikling med oppsidepotensial» i sin rapport for andre kvartal.
Stor Link-transaksjon
I Horisont Energi har de to største eierne solgt seg ut til 80 prosent over det før åpning var sist omsatte kurs. Aksjen reagerer opp nesten 50 prosent.
Det er ikke kjent hvem som har kjøpt aksjene i selskapet som 21. august besluttet å legge ned driften og avvikle innen utgangen av året, etter et mislykket forsøk på tiltrekke seg investorinteresse og strategiske partnerskap.
Relativt høyt på vinnerlisten finner vi også Vow, som stiger over 6 prosent på dagens kvartalsrapport.
Cool Company har også lagt frem tall, og belønnes med en oppgang på nesten 5 prosent etter å ha varslet sterkere rater fremover.
Link Mobility markerer seg med en oppgang på over 3 prosent på dagens suverent høyeste volum etter at storeieren Victory Partners har solgt aksjer for over 1,3 milliarder kroner. Noe av dette er blitt plukket opp av Folketrygdfondet.
Høyner i Hafnia
Blant de mest omsatte merker vi oss Hafnia, som er opp nesten 4 prosent etter at DNB Carnegie og Clarksons Securities har høynet kursmålene og gjentatt kjøpsanbefalinger. ABG Sundal Collier har på sin side nedjustert kursmålet.
Clarksons skriver at Hafnia-verdsettelsen nå nærmer seg verdijustert egenkapital (NAV) på 67 kroner pr. aksje etter en sterk opphenting siden bunnen i april.
«Rabatten er den minste mot NAV siden i fjor høst, selv om aktivaprisene nå er lavere. Siden vi forventer et sterkt tankmarked ut året, kan verdsettelsen forbedre seg ytterligere», heter det i analysen.
Hunter Group stiger nesten 6 prosent etter en kvartalsrapport som viser at rederiet nå endelig ser lys i enden av tunnelen for sin tanksatsing etter tap på over 14 millioner dollar.
Vi merker oss også BW Offshore, som stiger over 3 prosent på sin kvartalsrapport etter å ha økt driftsresultatet med 30 prosent i første halvår og hevet 2025-guidingen.
Integrated Wind Services er omsatt bare syv ganger torsdag, men to av transaksjonene har vært store.
Awilco og QVT Financial (via fond) har økt med henholdsvis 350.000 og én million nye aksjer til kurs 46,40 kroner etter at selskapet onsdag la frem rekordtall. Aksjen stiger nesten 3 prosent til 47,40 kroner.
Olje og gass i rødt
Oljeprisene trekker nedover.
Brent-olje for november-levering står i 67,07 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent (36 cent) så langt i dagens handel – og ned fra 67,59 dollar da Oslo Børs stengte onsdag. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 63,80 dollar pr. fat.
Investorene fokuserer på risikoen for et tilbudsoverskudd de neste månedene.
– Størrelsen på overskuddet betyr at utsiktene for markedet holder seg klart «bearish.» Men den åpenbare oppsiderisikoen som henger over markedet er potensialet for strengere sanksjoner mot Russland , sammen med bredere sekundærtoll, sier analysesjef for råvarer i ING, Warren Patterson, til Bloomberg.
Kilder med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyrået at EU vurderer å innføre sekundære sanksjoner for å forhindre at tredjeland hjelper Russland med å omgå EUs eksisterende sanksjoner mot landet.
Gassprisene faller markant etter Bloomberg-oppslaget om at et LNG-skip fra det sanksjonerte anlegget Arctic LNG 2 i Russland for første gang har ankommet en kinesisk terminal.
Blant andre Goldman Sachs har advart om at gassprisen kan falle kraftig om Russland får sanksjonslettelser på dette anlegget. TTF-futures faller over 3 prosent til 31,74 euro pr. MWh.
Equinor faller 1,7 prosent, mens Aker BP og Vår Energi er ned henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent.