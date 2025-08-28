Spetalen-aksje ser rødt på flat børs

Saken oppdateres.

Hovedindeksen står i 11-tiden torsdag i 1.644,31, og er dermed ned 0,1 prosent etter stort sett å ha vært litt inne i positivt terreng hittil i dagens handel.

Aksjer og egenkapitalbevis er så langt omsatt for nærmere 3 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Tyske DAX stiger 0,2 prosent, franske CAC 40 0,8 prosent, mens britiske FTSE 100 er ned 0,3 prosent.

Vi minner om at Nvidia la frem sterkere kvartalstall enn ventet etter stengetid i USA onsdag, men aksjen falt i etterhandelen på Kina-usikkerhet og skuffende datasenter-inntekter.

Faller på tall

CMB.Tech faller nesten 4 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall.

Rederiet gikk i minus i andre kvartal, og regnskapet ble først og fremst av finanskostnader som eksploderte etter oppkjøpet av John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group.

SoftwareOne straffes med et kursfall på over 5 prosent for sin rapport som viste en kraftig Crayon-smell og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) som stupte over 30 prosent.

Øystein Stray Spetalen gir opp bitcoin-satsingen, og sender StandardCoin ned over 11 prosent.

Ellers på taperlisten finner vi Aquo Bio Technology som faller 12 prosent på rapporten som ble sendt ut like før midnatt onsdag kveld. Etter negativ kontantstrøm fra driften på 24 millioner i første halvår, har selskapet nå én million kroner i bankinnskudd.

Arctic Bioscience faller over 12 prosent – riktignok på beskjedent volum – etter å ha meldt om «stabil utvikling med oppsidepotensial» i sin rapport for andre kvartal.

Stor Link-transaksjon

I Horisont Energi har de to største eierne solgt seg ut til 80 prosent over det før åpning var sist omsatte kurs. Aksjen reagerer opp nesten 50 prosent.

Det er ikke kjent hvem som har kjøpt aksjene i selskapet som 21. august besluttet å legge ned driften og avvikle innen utgangen av året, etter et mislykket forsøk på tiltrekke seg investorinteresse og strategiske partnerskap.

Relativt høyt på vinnerlisten finner vi også Vow, som stiger over 6 prosent på dagens kvartalsrapport.

Cool Company har også lagt frem tall, og belønnes med en oppgang på nesten 5 prosent etter å ha varslet sterkere rater fremover.