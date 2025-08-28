Verdens best «oljefond»: Satser på Europa fremfor USA

Investeringssjefene i New Zealands Super Fund, verdens best presterende statlige investeringsfond, satser på at europeiske aksjer vil gjøre det bedre enn amerikanske i det neste tiåret, melder Financial Times.

Brad Dunstan og Will Goodwin, investeringsdirektører i NZ Super Fund, sier til den britiske finansavisen at fondet har størst «overvekt» i Europa, mens det har redusert eksponeringen mot USA.

– Nylig har vi shortet USA og gått long i europeiske aksjer, og det er utelukkende et spørsmål om verdsettelser, sier Dunstan, og legger til at beslutningene om å favorisere ulike markeder blir tatt «med et 10-årsperspektiv».

Overvurderte amerikanerne

Ved utgangen av juni var fondet 2 prosent overvektet i europeiske aksjer og 3,5 prosent undervektet i amerikanske. Forvalterne offentliggjør ikke tidspunktet for posisjonene.

Fondet mener europeiske aksjer, målt ved Stoxx Europe 600, er priset under sin «rette verdi», mens amerikanske aksjer er priset for høyt, skriver FT.

– Det vil være mer inflasjonsrisiko i USA, sier Dunstan, og peker på at utsiktene for amerikanske renter gjør amerikanske aksjer overvurdert.

Europeiske aksjer handles nå til en P/E på rundt 16, mens amerikanske aksjer handles til 27,5. Til tross for det har USA levert bedre resultater det siste tiåret: S&P 500 har gitt over 310 prosent totalavkastning, mot 115 prosent for Stoxx Europe 600.

Best i verden

Ifølge analyseselskapet Global SWF har NZ Super Fund, som ble etablert i 2003 og har 79 ansatte i Auckland, levert årlige avkastninger på over 10 prosent de siste 10 og 20 årene – best i verden blant statlige fond. Selv om New Zealand har mindre oljeforekomster, er landets pensjonsfond ikke bygget på store oljeinntekter slik som det norske, men på statlige budsjettbidrag finansiert av skatter og overskudd.

Dunstan, som tidligere har jobbet i JP Morgan, forklarer dette med at fondet tar mye risiko og har en «totalportefølje»-tilnærming som gir fleksibilitet til å handle raskt.

Ifølge FT gjelder fondets Europa-fokus også innen private equity, der Goodwin ser gode muligheter, særlig hos «yngre, sultnere forvaltere». Omtrent 5 prosent av porteføljen er investert i private equity, men Goodwin forventer ikke at aktivaklassen blir en stor del av porteføljen fremover.