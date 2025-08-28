Oslo Børs ligger ned 0,4 prosent til 1.639,03 poeng halvveis ut i handelsdagen torsdag.
Den toneangivende børsgiganten Nvidia la frem sterkere kvartalstall enn ventet etter stengetid i USA onsdag, men aksjen falt i etterhandelen på Kina-usikkerhet og skuffende datasenter-inntekter. I førhandelen har den imidlertid hentet seg inn igjen.
Oppgang
Horisont Energi besluttet 21. august å legge ned driften og avvikle selskapet innen utgangen av året, etter mislykket forsøk på tiltrekke seg investorinteresse og strategiske partnerskap.
Torsdag morgen ble det imidlertid kjent at de to største eierne har solgt seg ut til 80 prosent over gårsdagens sluttkurs. Ved lunsj ligger aksjen opp 54,8 prosent til 1,30 kroner.
På ettermiddagen ble det kjent at det er NOS Group som står bak kjøpet:
Link Mobility ligger ved lunsj opp 3,5 prosent til 33 kroner på dagens suverent høyeste volum etter at storeieren Victory Partners har solgt aksjer for over 1,3 milliarder kroner. Noe av dette er blitt plukket opp av Folketrygdfondet.
Cool Company har også lagt frem tall, og belønnes med en oppgang på 9,4 prosent til 87,7 kroner etter å ha varslet sterkere rater fremover.
Hunter Group stiger 3 prosent til 0,89 kroner etter en kvartalsrapport som viser at rederiet nå endelig ser lys i enden av tunnelen for sin tanksatsing etter tap på over 14 millioner dollar.
BW Offshore stiger 3,2 prosent til 37,70 kroner på sin kvartalsrapport etter å ha økt driftsresultatet med 30 prosent i første halvår og hevet 2025-guidingen.
Nedgang
Øystein Stray Spetalen gir opp bitcoin-satsingen, og StandardCoin kan vise til en gevinst på 100.000 dollar fra kryptoeventyret. Aksjen faller 10 prosent til 24,82 kroner torsdag ettermiddag.
Subsea 7 meldte onsdag kveld at selskapet har inngått en stor kontrakt, som defineres til å være et sted i området 750 millioner dollar og 1,25 milliarder dollar, med Turkish Petroleum Offshore Technology Center. Aksjen ligger imidlertid ned 1,9 prosent til 206,40 kroner.
CMB.Tech faller 3 prosent til 81 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall tidligere på dagen. Rederiet gikk i minus i andre kvartal, og regnskapet ble først og fremst rammet av finanskostnader som eksploderte etter oppkjøpet av John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group.
SoftwareOne straffes med et kursfall på over 5 prosent for sin rapport som viste en kraftig Crayon-smell og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) som stupte over 30 prosent.
Aqua Bio Technology faller 9,9 prosent til 0,82 kroner på rapporten som ble sendt ut like før midnatt onsdag kveld. Etter negativ kontantstrøm fra driften på 24 millioner i første halvår, har selskapet nå én million kroner i bankinnskudd.
Arctic Bioscience ligger ned 13,1 prosent – riktignok på beskjedent volum – til 3,37 kroner etter å ha meldt om «stabil utvikling med oppsidepotensial» i sin rapport for andre kvartal.
Oljeprisen
Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 66,96 dollar, ned 0,2 prosent. Brent-oljen med levering i oktober omsettes for 67,62 dollar, ned 0,6 prosent.
Equinor ligger ned 1,8 prosent til 246 kroner, Aker BP faller 0,8 prosent til 252,60 og Vår Energi ligger ned 1,2 prosent til 34,39 kroner.