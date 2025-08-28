Oslo Børs ligger ned 0,4 prosent til 1.639,03 poeng halvveis ut i handelsdagen torsdag.

Den toneangivende børsgiganten Nvidia la frem sterkere kvartalstall enn ventet etter stengetid i USA onsdag, men aksjen falt i etterhandelen på Kina-usikkerhet og skuffende datasenter-inntekter. I førhandelen har den imidlertid hentet seg inn igjen.

Oppgang

Horisont Energi besluttet 21. august å legge ned driften og avvikle selskapet innen utgangen av året, etter mislykket forsøk på tiltrekke seg investorinteresse og strategiske partnerskap.

Torsdag morgen ble det imidlertid kjent at de to største eierne har solgt seg ut til 80 prosent over gårsdagens sluttkurs. Ved lunsj ligger aksjen opp 54,8 prosent til 1,30 kroner.

På ettermiddagen ble det kjent at det er NOS Group som står bak kjøpet:

Link Mobility ligger ved lunsj opp 3,5 prosent til 33 kroner på dagens suverent høyeste volum etter at storeieren Victory Partners har solgt aksjer for over 1,3 milliarder kroner. Noe av dette er blitt plukket opp av Folketrygdfondet.

Cool Company har også lagt frem tall, og belønnes med en oppgang på 9,4 prosent til 87,7 kroner etter å ha varslet sterkere rater fremover.

Hunter Group stiger 3 prosent til 0,89 kroner etter en kvartalsrapport som viser at rederiet nå endelig ser lys i enden av tunnelen for sin tanksatsing etter tap på over 14 millioner dollar.