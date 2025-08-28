Sendte feil mail til 100 ansatte: – Dette er motbydelig

Den australske storbanken ANZ sendte feilaktig ut mail til over 100 seniorbankere, hvor det sto at de måtte levere inn PC-ene sine, før de senere formelt fikk beskjed om at de skulle sies opp, melder Financial Times.

– Dessverre indikerer disse mailene en sluttdato for noen av våre kolleger før vi har kunnet dele utfallet med dem, sier fungerende leder for retaildivisjonen, Bruce Rush.

ANZ har sendt ut beklagelser og tilbyr psykologisk rådgivning til dem det gjelder.

– Jeg beklager sterkt belastningen denne situasjonen kan ha medført. Vær trygg på at vi er forpliktet til å behandle alle kolleger med verdighet og respekt, sier Rush.

Jobbkuttene er en del av strategien til den nye toppsjefen Nuno Matos, som tok over i mai. Han ventes å legge frem en større strategiomlegging i oktober, ifølge FT.

Les også Nye DNB-kutt Rundt 100 stillinger ryker når DNB setter i gang nok en ny runde med nedbemanning.

Raser

Fagforeningen Financial Sector Union reagerer sterkt på hvordan prosessen ble håndtert.

– Dette er en motbydelig måte for arbeidstagere å få vite om nedskjæringer på – gjennom en feilsendt mail i stedet for en respektfull samtale, sier forbundsleder Wendy Streets til FT.

– Disse feilene er et direkte resultat av det kaotiske endringstempoet som presses gjennom av ANZs nye konsernsjef, tilføyer Streets.

Feilen føyer seg inn i en rekke kontroverser i australsk banksektor. Tidligere i august måtte Commonwealth Bank of Australia trekke tilbake et forslag om å erstatte 45 kundesenteransatte med en AI-chatbot etter sterk kritikk. Banken har senere beklaget og tilbudt omplassering, ifølge FT.