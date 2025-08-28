De toneangivende indeksene på Wall Street stiger fra start.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner dønn flatt på 0,00 prosent endring.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,4 prosent.

Dagens bevegelser

Nvidia, verdens mest verdifulle selskap, la frem den viktige kvartalsrapporten onsdag kveld, etter børsenes stengetid. Selskapet er nå så stort at aksjen påvirker hele indeksen.

Selskapet slo de skyhøye forventingene både på topp- og bunnlinjen, men falt likevel om lag 3 prosent i etterhandelen, ettersom inntektene fra datasenterdivisjonen kom like under analytikernes anslag. I førhandelen torsdag hentet imidlertid aksjen seg inn igjen.

Torsdag ettermiddag åpnet aksjen opp 0,5 prosent, men før 10 minutter var gått hadde aksjen snudd til en nedgang på 1 prosent.

Skylagringsselskapet Pure Storage stiger 21,6 prosent etter å ha lagt frem sterke kvartalstall. Selskapet endte med et justert resultat pr. aksje på 43 cent, mot ventede 39 cent.

Sykehusutstyrsselskapet The Cooper Companies faller 14,5 prosent etter å ha lagt frem en skuffende guiding for fjerde kvartal, selv om tallene for andre kvartal ble gode.

Makrotall

Før børsenes åpningstid ble det lagt frem oppdaterte BNP-tall som viser en enda sterkere rekyl i andre kvartal enn det som ble meldt i sommer.

USAs økonomi vokste med 3,3 prosent i andre kvartal, viser oppdaterte estimater fra US Bureau of Economic Analysis torsdag. På forhånd var det ventet en opprevidering til 3,1 prosent, ifølge Trading Economics.

Samtidig torsdag viser ferske arbeidsmarkedstall at det i forrige var 229.000 nye søkere til ledighetstrygd i USA. På forhånd var jobless claims-tallet ventet til 230.000, ifølge Trading Economics.