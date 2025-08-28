Kriseaksje ble reddet – doblet seg på børsen

Oslo Børs endte dagen ned 0,6 prosent til 1.636,18 poeng.

Nær dobling

I morgentimene ble det kjent at de to største aksjonærene i Horisont Energi, som leverer tjenester til olje, gass og energisektoren, har solgt alle sine aksjer til 1,50 kroner pr. aksje, nær 80 prosent høyere enn sluttkursen onsdag.

På ettermiddagen ble det kjent at det var NOS Group som står bak kjøpet. NOS Group vil eie 48,52 prosent av Horisont Energi etter kjøpet.

Horisont Energi hadde egentlig besluttet å legge ned driften og avvikle selskapet innen utgangen av året, etter mislykket forsøk på tiltrekke seg interesse fra investorer og strategiske partnerskap. Nå har de nye eierne ambisiøse planer for videre drift av selskapet:

– Vi er fornøyd med eierandelen nå, men så kan det være at vi benytter anledningen til å kjøpe oss opp, men det har vi ikke besluttet enda. Vi er uansett interessert i at aksjonærene er med videre i dette. Vi har ikke tenkt til å kjøpe det opp og ta det av børs. Vi har kjøpt det for å utvikle det videre, sier konsernsjef Ivar Hognestad i NOS Group til Finansavisen.

Aksjen endte opp 98,2 prosent til 1,64 kroner.

Andre bevegelser

Øystein Stray Spetalen gir opp bitcoin-satsingen, og StandardCoin kan vise til en gevinst på 100.000 dollar fra kryptoeventyret. Det sendte aksjen ned 10,2 prosent til 24,70 kroner.

Link Mobility endte dagen opp 2,2 prosent til 32,60 kroner etter at storeieren Victory Partners har solgt aksjer for over 1,3 milliarder kroner. Noe av dette er blitt plukket opp av Folketrygdfondet.

Cool Company har lagt frem tall for andre kvartal, der selskapet kunne vise til svakere inntjening, men sterkere utsikter for ratene. Det sendte aksjen opp 1,6 prosent til 81,50 kroner.

Hunter Group steg 5,1 prosent til 0,90 kroner etter en kvartalsrapport som viser at rederiet nå endelig ser lys i enden av tunnelen for sin tanksatsing etter tap på over 14 millioner dollar.

BW Offshore steg 2,6 prosent til 37,50 kroner på sin kvartalsrapport etter å ha økt driftsresultatet med 30 prosent i første halvår og hevet 2025-guidingen.

SoftwareOne ble straffet med et kursfall på 6,2 prosent til 82,01 kroner for sin rapport som viste en kraftig Crayon-smell og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) som stupte over 30 prosent.

Aqua Bio Technology falt 11,1 prosent til 0,81 kroner på rapporten som ble sendt ut like før midnatt onsdag kveld. Etter negativ kontantstrøm fra driften på 24 millioner i første halvår, har selskapet nå én million kroner i bankinnskudd.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 66,89 dollar, ned 0,3 prosent. Brent-oljen med levering i oktober ble omsatt for 67,71 dollar, ned 0,5 prosent.

Equinor endte dagen ned 2,6 prosent til 243,90 kroner. Aker BP falt 1,5 prosent til 251 kroner, og Vår Energi endte dagen ned 2,4 prosent til 33,95 kroner.