Positive overraskelser i IT-sektoren

Nvidias kvartalstall var onsdagens store finansnyhet, og ved halv-fem tiden torsdag var halvlederaksjen nesten 2 prosent lavere. Både topp- og bunnlinjen oversteg analytikernes høye forventninger, selv om inntektene fra datasentre skuffet noe. Et ankepunkt var at det ikke ble solgt noen H20-brikker til Kina i perioden. I tillegg syntes enkelte at guidingen for tredje kvartal var for svak.

Det var mer fart i Snowflake-aksjen, som bykset med 18 prosent. Selskapet, som tilbyr skybasert datalagring og -analyse, slo meglerhusenes gjennomsnittlige inntekts- og inntjeningsestimat for andre kvartal med en god margin. Dessuten overrasket guidingen positivt. Ledelsen påpekte at Snowflake drar nytte av stadig mer bruk av kunstig intelligens.

I Europa var Pernod Ricards aksjekurs opp med over 2 prosent. Den franske brennevinprodusentens organiske omsetning svekket seg med 3 prosent i regnskapsåret 2025, mens driftsresultatet krympet med uventet lave 0,8 prosent. Et effektiviseringsprogram bidro til bedre marginer, og selskapet nedbetalte 224 millioner euro i gjeld. Ledelsen anser det inneværende regnskapsåret, som avsluttes 30. juni 2026, som et «omstillingsår». Det ble vist til lagerjusteringer i USA, svak etterspørsel i Kina og strengere regler for brennevinsreklame i India. I andre halvår ventes imidlertid en innhenting – og målsettingen om 3–6 prosent organisk salgsvekst på lengre sikt ble opprettholdt.

Tyske Delivery Hero var derimot en børstaper, med et kursfall på 1 prosent. Selskapet, som leverer måltider til bedrifter og husholdninger, meldte om en årlig inntektsvekst på overraskende høye 27 prosent, og dessuten oversteg ebitda meglerhusenes estimater. Ebitda-guidingen for hele året ble imidlertid nedjusert, som følge av valutaendringer.

For øvrig gjorde europeiske produsenter av biler og bildeler det bra, etter at en rapport viste en 7,4 prosent årlig økning i nybilsalget i EU i juli. Rekylen var særlig markant i Spania og Tyskland, to av områdets største markeder. Renault, BMW og Continental fikk kursløft på 1–4 prosent.