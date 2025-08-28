Europa strammer til mot Iran

Storbritannia, Tyskland og Frankrike har utløst en FN-mekanisme for å gjeninnføre internasjonale sanksjoner mot Iran etter brudd på atomavtalen, skriver Financial Times.

Avgjørelsen kommer etter mislykkede forsøk fra de tre europeiske landene, kjent som E3, på å få Iran tilbake til forhandlingsbordet med USA og til fullt samarbeid med IAEA.

– Vi føler dette er lovlig, det er proporsjonalt, og det er veldig tydelig med tanke på at det ikke har blitt fulgt opp, sier en britisk tjenestemann. Han understreket samtidig at døren til diplomati ikke er helt lukket, ettersom det finnes en 30-dagers frist før sanksjonene trer i kraft.

– Ikke slutten

E3-landene begrunner beslutningen med Irans oppbygging av et lager av høyanriket uran, samt manglende respons på tilbud om utsatt frist dersom landet gjenopptok samtaler med USA.

– Vi tror heller ikke at det er slutten på diplomatiet, og vi er fortsatt forpliktet til en forhandlet løsning, sier den samme tjenestemannen.



Iran har på sin side signalisert vilje til nye forhandlinger, men krever sikkerhetsgarantier mot angrep og kompensasjon for krigsskader. Samtidig insisterer landet på retten til å berike uran.

Atomkrisen har vedvart siden Donald Trump i 2018 trakk USA fra 2015-avtalen og innførte nye sanksjoner. Iran svarte med å øke sitt atomprogram, noe som har ført til økende bekymring i Vesten.

IAEA-sjef Rafael Grossi opplyste nylig at inspektører er sendt til Irans kjernekraftverk i Bushehr, men det er uklart om de vil få tilgang til anleggene for urananriking.