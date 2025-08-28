Laila Danielsen, primærinnsider og adm. direktør i Elliptic Laboratories, har 28. august 2025 solgt to millioner aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 11,5287 kroner pr. aksje. Etter transaksjonen eier Danielsen 2.374.150 aksjer i selskapet, tilsvarende om lag 2,3 prosent av aksjekapitalen. Danielsen eier i tillegg 1.060.000 opsjoner i selskapet.

Selskapet rapporterte tall for andre kvartal torsdag og kunne rapportere om en omsetning på 25 millioner kroner, ned fra 34,2 millioner kroner året før.

Det opplyses at transaksjonen er gjennomført av hensyn til skatteplanlegging.

Danielsen gjestet børsmorgen torsdag, og snakket om selskapets nye storkontrakter med blant annet Lenovo.

Elliptic Laboratories-aksjen er opp 9,73 prosent på børs så langt i år.