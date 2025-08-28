Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,32 prosent til 6.501,90. Industritunge Dow Jones steg 0,16 prosent til 45.637,27. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,53 prosent til 21.705,16.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 14,29, ned 3,77 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,216 prosent.

Dagens bevegelser

Nvidia, verdens mest verdifulle selskap, la frem den viktige kvartalsrapporten onsdag kveld, etter børsenes stengetid. Selskapet er nå så stort at aksjen påvirker hele indeksen.

Selskapet slo de skyhøye forventingene både på topp- og bunnlinjen, men falt likevel om lag 3 prosent i etterhandelen, ettersom inntektene fra datasenterdivisjonen kom like under analytikernes anslag. I førhandelen torsdag hentet imidlertid aksjen seg inn igjen.

Torsdag ettermiddag åpnet aksjen opp 0,5 prosent, men endte til slutt ned 0,82 prosent.

Skylagringsselskapet Pure Storage steg 32,4 prosent etter å ha lagt frem sterke kvartalstall. Selskapet endte med et justert resultat pr. aksje på 43 cent, mot ventede 39 cent.

Sykehusutstyrsselskapet The Cooper Companies falt 12,85 prosent etter å ha lagt frem en skuffende guiding for fjerde kvartal, selv om tallene for andre kvartal ble gode.

Makrotall

Før børsenes åpningstid ble det lagt frem oppdaterte BNP-tall som viser en enda sterkere rekyl i andre kvartal enn det som ble meldt i sommer.

USAs økonomi vokste med 3,3 prosent i andre kvartal, viser oppdaterte estimater fra US Bureau of Economic Analysis torsdag. På forhånd var det ventet en opprevidering til 3,1 prosent, ifølge Trading Economics.

Samtidig torsdag viser ferske arbeidsmarkedstall at det i forrige var 229.000 nye søkere til ledighetstrygd i USA. På forhånd var jobless claims-tallet ventet til 230.000, ifølge Trading Economics.

Olje

Etter å ha startet året på over 80 dollar per fat, har oljeprisen dalt nedover.

September-kontrakten på WTI-oljen endte opp 0,72 prosent til 67,60 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for juli endte opp 0,72 prosent til 64,09 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme så langt i 2025, men den siste tiden har en rekke kryptovalutaer falt noe tilbake. Torsdag endte bitcoin-prisen opp 0,13 prosent til 112.241 dollar.

Ethereum falt med 2,61 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 0,39 prosent.