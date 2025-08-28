UBS mener Nvidia-resultatene bekrefter at investeringscaset for kunstig intelligens fortsatt står sterkt. Wall Street reagerte blandet på Nvidias ferske kvartalsrapport, skriver CNBC.

Aksjen falt 1 prosent fra start torsdag, til tross for at selskapet slo forventningene på både topplinje og bunnlinje. Svakere enn ventet inntekter fra datasenterdivisjonen trakk imidlertid ned, men resultatene løftet likevel troen på AI-sektoren.

– Utsiktene for stor teknologikapitalisering forblir overbevisende, ifølge Ulrike Hoffmann-Burchardi, global leder for aksjer i UBS Financial Services.

Hun peker på at andre kvartal har vist solide resultater fra Big Tech, kombinert med positiv fremoverskuende guiding. Ifølge CNBC har UBS nylig oppjustert sitt anslag for globale AI-investeringer til 375 milliarder dollar i år og 500 milliarder dollar i 2025.

Nvidia signaliserte også at løsninger rundt salg av brikker til Kina kan frigjøre ytterligere 2 til 5 milliarder dollar i neste kvartal. Et svakere amerikansk dollar ventes å gi teknologiselskapene ytterligere drahjelp.

– Totalt sett forventer vi global vekst i teknologiselskapenes resultat per aksje på 15 prosent i år og 12,5 prosent i 2026, ifølge notatet fra UBS.

Nvidia-aksjen er opp 33,4 prosent på Wall Street så langt i år, men opp hele 1262 prosent de siste fem årene.