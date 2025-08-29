Diskusjonen om investeringer i kontroversielle våpen har igjen kommet i offentlighetens søkelys. I lang tid har nordiske fond valgt å ekskludere selskaper som produserer kjernevåpen, klasebomber og landminer. Historisk har konsensus vært at slike våpen er uforenlige med etiske investeringsprinsipper, men flere mener nå at dette synet ikke passer i den nye geopolitiske virkeligheten.

Kontroversielle våpen er definert som våpensystemer som ikke skiller mellom sivile og militære mål. Det er bred enighet om at flere slike våpen bryter med internasjonal humanitær rett. Derfor har selskaper som produserer dem – som Boeing og Safran – vært svartelistet av Storebrand og andre nordiske kapitalforvaltere.

Men nå utfordres altså denne praksisen. Flere våpenfond er nylig lansert, noe som har skapt debatter i flere av landets aviser med sterke og motstridende meninger. Raymond Johansen refset i Nettavisen 7.5. DNBs lansering av et våpenfond, der selskap som, etter hans utsagn, er designet for “massedrap på sivile” inngår. Også Finansavisen omtalte 6.5. lanseringen av våpenfondet og påpeker at Oljefondet og DNB investerer i selskap som er svartelistet av andre nordiske aktører.

Avkastning versus etikk

Debatten er ikke bare politisk og etisk, men har også en finansiell dimensjon. Espen Henriksen fremholder i Minerva 30.6. at enhver eksklusjon i et indeksnært fond medfører dårligere diversifisering og dermed et dårligere forventet bytteforhold mellom avkastning og risiko. Dette teoretiske argumentet gjelder altså i forventning, så det er interessant å se på hva som faktisk har materialisert seg siden den geopolitiske spenningen i verden økte betraktelig da Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

I en fersk akademisk artikkel (Berle, He og Ødegaard 2025 ), omtalt i DN 28.4. av Trym Riksen og i Aftenposten 19.5. av Bernt Arne Ødegaard, fremkommer det at selskapene som har vært ekskludert av Oljefondet har hatt høyere avkastning enn resten av aksjene i referanseindeksen. Man skulle dermed kanskje tro at fond som ikke investerer i kontroversielle våpen har tapt på denne beslutningen. Det er imidlertid ikke nødvendigvis tilfellet.

Kan kontroversielle våpen ekskluderes uten å tape avkastning?

Dersom man ekskluderer selskap, vil man måtte erstatte dem med andre. En enkel, men lite hensiktsmessig metode ville vært å øke vektene i de gjenværende selskapene proporsjonalt, slik at totalen blir 100 prosent. For et indeksnært fond vil denne metoden øke investeringene mest i verdens største selskap, typisk de største teknologiselskapene i USA, som “Magnificent Seven”.

Disse aksjene kan imidlertid ha en avkastningsprofil som skiller seg betydelig fra selskaper involvert i kontroversielle våpen.