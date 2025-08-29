Diskusjonen om investeringer i kontroversielle våpen har igjen kommet i offentlighetens søkelys. I lang tid har nordiske fond valgt å ekskludere selskaper som produserer kjernevåpen, klasebomber og landminer. Historisk har konsensus vært at slike våpen er uforenlige med etiske investeringsprinsipper, men flere mener nå at dette synet ikke passer i den nye geopolitiske virkeligheten.
Kontroversielle våpen er definert som våpensystemer som ikke skiller mellom sivile og militære mål. Det er bred enighet om at flere slike våpen bryter med internasjonal humanitær rett. Derfor har selskaper som produserer dem – som Boeing og Safran – vært svartelistet av Storebrand og andre nordiske kapitalforvaltere.
Men nå utfordres altså denne praksisen. Flere våpenfond er nylig lansert, noe som har skapt debatter i flere av landets aviser med sterke og motstridende meninger. Raymond Johansen refset i Nettavisen 7.5. DNBs lansering av et våpenfond, der selskap som, etter hans utsagn, er designet for “massedrap på sivile” inngår. Også Finansavisen omtalte 6.5. lanseringen av våpenfondet og påpeker at Oljefondet og DNB investerer i selskap som er svartelistet av andre nordiske aktører.
Avkastning versus etikk
Debatten er ikke bare politisk og etisk, men har også en finansiell dimensjon. Espen Henriksen fremholder i Minerva 30.6. at enhver eksklusjon i et indeksnært fond medfører dårligere diversifisering og dermed et dårligere forventet bytteforhold mellom avkastning og risiko. Dette teoretiske argumentet gjelder altså i forventning, så det er interessant å se på hva som faktisk har materialisert seg siden den geopolitiske spenningen i verden økte betraktelig da Russland invaderte Ukraina i februar 2022.
I en fersk akademisk artikkel (Berle, He og Ødegaard 2025 ), omtalt i DN 28.4. av Trym Riksen og i Aftenposten 19.5. av Bernt Arne Ødegaard, fremkommer det at selskapene som har vært ekskludert av Oljefondet har hatt høyere avkastning enn resten av aksjene i referanseindeksen. Man skulle dermed kanskje tro at fond som ikke investerer i kontroversielle våpen har tapt på denne beslutningen. Det er imidlertid ikke nødvendigvis tilfellet.
Kan kontroversielle våpen ekskluderes uten å tape avkastning?
Dersom man ekskluderer selskap, vil man måtte erstatte dem med andre. En enkel, men lite hensiktsmessig metode ville vært å øke vektene i de gjenværende selskapene proporsjonalt, slik at totalen blir 100 prosent. For et indeksnært fond vil denne metoden øke investeringene mest i verdens største selskap, typisk de største teknologiselskapene i USA, som “Magnificent Seven”.
Disse aksjene kan imidlertid ha en avkastningsprofil som skiller seg betydelig fra selskaper involvert i kontroversielle våpen.
J.D. Vances tale i februar 2025 i München markerte for mange et vendepunkt: Europa må ruste opp, og våpenindustrien fikk et enda kraftigere momentum. Våpenprodusentenes høye avkastning ville man ikke fått med seg ved å justere opp ikke-ekskluderte selskap forholdsmessig.
Alternativer til selskaper som produserer kontroversielle våpen
Finnes det da et bedre alternativ, som får med seg avkastningsbidraget, samtidig som man unngår å investere i atomvåpen og landminer? Svaret er ja: Man kan investere i de selskapene som ligner mest mulig på de selskapene man ikke får lov til å investere i.
Det betyr at man kjøper aksjer i selskap som tilhører samme industri, samme land, har tilsvarende pris i forhold til inntjening, lignende gjeldsgrad, profitabilitet og lignende. Målet er at man investerer i selskap som har lignende avkastning og risiko som de ekskluderte, men som ikke er involvert i kontroversielle våpen.
Boeing, som er et av de største selskapene ekskludert på grunn av kontroversielle våpen, er mest kjent for sine passasjerfly, men leverer også interkontinentale ballistiske rakettsystemer som kan bære atomstridshoder. Produksjon av utstyr som brukes til atomvåpen er imidlertid en liten andel av Boeings virksomhet.
Det er derfor mulig å sette sammen en kombinasjon av andre aksjer som samlet får en virksomhet som ligner på Boeings. Den største vekten i en slik “klone” er Transdigm, som produserer flykomponenter, blant annet til Boeing. De to selskapenes inntekter samvarierer, og det samme gjør aksjekursen, noe som gjør selskapet til en god erstatning. Transdigm har faktisk hatt høyere avkastning enn Boeing siden begynnelsen av Ukraina-krigen i 2022 (figur 1). Man har altså ikke tapt noe på å investere i dette alternativet til Boeing, snarere tvert imot.
Figur 2 viser at det samme gjelder for europeiske selskap som er ekskludert for kontroversielle våpen, som Safran og Thales (stiplete linjer). Disse kan delvis erstattes av investeringer i Rheinmetall og Kongsberggruppen (heltrukne linjer), som har hatt enda høyere avkastning.
Vi har også laget en portefølje av alle selskapene som er ekskludert på kriteriet kontroversielle våpen, og funnet den porteføljen som ligner mest, men som ikke investerer i kontroversielle våpen.
Også på dette aggregerte nivået finner vi at man siden Ukraina-krigen startet ikke har tapt avkastning på å erstatte selskap som produserer kjernevåpen, klasebomber og lignende med selskap som produserer konvensjonelle våpen, samt andre aksjer som ligner. Grunnen til at dette fungerer er at kontroversielle våpen ofte bare står for en mindre del av selskapets virksomhet. Det er derfor mulig å finne andre selskap med hovedsakelig lik forretningsmodell.
Henriksens teoretiske argument er imidlertid ikke feil, og uten gode alternative investeringsmuligheter vil eksklusjoner kunne svekke bytteforholdet mellom avkastning og risiko – det har bare ikke vært tilfellet siden 2022 for kontroversielle våpen.
Etiske prinsipper uten å ofre avkastning
Om det er etisk galt eller riktig å investere i kontroversielle våpen gitt dagens geopolitiske situasjon, er et spørsmål der det finnes ulike synspunkt og preferanser. I Storebrand forsvarer vi en stats rett til å forsvare egen grense og befolkning, og våpen er et legitimt virkemiddel i så måte.
Samtidig mener vi det er et skille mellom konvensjonelle og kontroversielle våpen, og vi unnlater investeringer i våpen som bryter med internasjonal lov eller som bryter med prinsippene i internasjonal humanitær rett. Vi kan stå for våre etiske prinsipper uten å ofre avkastning – hvis vi gjør det smart.