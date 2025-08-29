Banksjef med gjeld til pipa: Har lånt 40 mill. til aksjer i egen unotert bank

Nordic Corporate Bank-sjef Erling Astrup har lånt 40 millioner kroner for å kjøpe aksjer i egen unotert bank. Like rundt hjørnet venter store låneforfall. Refinansiering kan bli svindyrt.

Category iconFinans
Publisert 29. aug. | Oppdatert 29. aug.
Article lead
+ mer
lead
MEKTIG BANKMANN: Erling Astrup er gründer, daglig leder og nest største aksjonær i Nordic Corporate Bank. Han er med på å bestemme tapsavsetninger, samtidig som han er svært belånt og avhengig av utbytter fra banken.  Foto: Iván Kverme
MEKTIG BANKMANN: Erling Astrup er gründer, daglig leder og nest største aksjonær i Nordic Corporate Bank. Han er med på å bestemme tapsavsetninger, samtidig som han er svært belånt og avhengig av utbytter fra banken.  Foto: Iván Kverme
Anders Pedersen Bjergaard
Redaksjonssjef Finans
Tips meg
Del
erling astrup
Nordic Corporate Bank
breaking finansavisen
Finans

Informasjon om bruk av AI