Banksjef med gjeld til pipa: Har lånt 40 mill. til aksjer i egen unotert bank
Nordic Corporate Bank-sjef Erling Astrup har lånt 40 millioner kroner for å kjøpe aksjer i egen unotert bank. Like rundt hjørnet venter store låneforfall. Refinansiering kan bli svindyrt.
Publisert 29. aug. | Oppdatert 29. aug.
MEKTIG BANKMANN: Erling Astrup er gründer, daglig leder og nest største aksjonær i Nordic Corporate Bank. Han er med på å bestemme tapsavsetninger, samtidig som han er svært belånt og avhengig av utbytter fra banken. Foto: Iván Kverme