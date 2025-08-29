Børsfall i Tokyo – oppgang i Hongkong

Det er blandet stemning på børsene i Asia fredag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,29 prosent.

Japanerne har fredag sluppet en rekke nøkkeltall. Blant annet steg konsumprisene (KPI) for Tokyo-området 2,6 prosent i august på årsbasis, etter en oppgang på 2,9 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte opp 2,5 prosent, noe som var akkurat som ventet.

Japans industriproduksjon falt 1,6 prosent i juli, mens det var ventet en nedgang på 1,0 prosent. Arbeidsledigheten i landet falt i samme periode til 2,3 prosent, mot en ventet ledighet på 2,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,16 prosent, CSI 300 er opp 0,58 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,63 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,14 prosent. Landets tidligere førstedame, Kim Keon-hee, er nå tiltalt for korrupsjon. Konen til Sør-Koreas avsatte ekspresident Yoon Suk-yeol, er tiltalt for bestikkelser og andre korrupsjonslovbrudd, og er sammen med sin ektemann pågrepet og fengslet.

I India er Nifty 50 opp marginale 0,07 prosent. Indias statsminister Narendra Modi skal etter planen møte Kinas president Xi Jinping på det 25. toppmøtet i Shanghai Cooperation Organization i helgen i Tianjin. Det blir Modis første besøk i Kina på syv år.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,05 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,35 prosent.

På Wall Street steg indeksene torsdag kveld.