Dette skjer i dag

Finanskalender:
Resultat pr. 2. kv.:
AF Gruppen: Kl. 07.00, Construction City kl. 08.30, webcast
Fjord Defence Group: Kl. 07.00, hos Wikborg Rein kl. 08.00, webcast
Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Omda: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
PCI Biotech: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Thor Medical: Kl. 07.00, Sjølyst Møtesenter kl. 08.00, webcast
Zalaris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Dolphin Drilling: Kl. 07.30, webcast kl. 15.00
Frontline: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00
Arendals Fossekompani: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00
Ventura Offshore Holding: Webcast kl. 14.00
Constellation Oil Services Holding: Webcast kl. 15.00
Shearwater GeoServices: Webcast/tlf kl. 15.00
Baltic Sea Properties, Bewi Invest, CodeLab Capital, Golden Ocean Group, Hafslund, Helgeland Kraft, Interoil Exploration and Prod., Lokotech Group, M Vest Energy, Nordic Financials, Nordic Technology Group, Nordic Unmanned, Northern Ocean, Skandia GreenPower, Å Energi
Resultat pr. 1. kv.:
Refuels: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Årsrapport:
Hynion, Refuels
Resultatpresentasjon:
Havila Kystruten: Webcast kl. 10.00
Makro:
Norge: Nav registrert ledighet august, kl. 08.00
Norge: Detaljhandel juli, kl. 08.00
Norge: Norges Bank valutatransaksjoner september, kl. 10.00
Japan: Arbeidsledighet juli, kl. 01.30
Japan: Industriproduksjon juli, kl. 01.50
Japan: Detaljhandel juli, kl. 01.50
Finland: BNP 2. kv. endelig, kl. 07.00
Japan: Forbrukertillit august, kl. 07.00
Danmark: Arbeidsledighet juli, kl. 08.00
Sverige: BNP 2. kv. endelig, kl. 08.00
Sverige: Detaljhandel juli, kl. 08.00
Tyskland: Detaljhandel juli, kl. 08.00
UK: Nationwide boligpriser august, kl. 08.00
Frankrike: Inflasjon august foreløpig, kl. 08.45
Frankrike: BNP 2. kv. endelig, kl. 08.45
Spania: Inflasjon august foreløpig, kl. 09.00
Spania: Detaljhandel juli, kl. 09.00
Sveits: KOF ledende indikatorer august, kl. 09.00
Tyskland: Arbeidsledighet august, kl. 09.55
Eurosonen: ESB inflasjonsforventninger juli, kl. 10.00
Italia: BNP 2. kv. endelig, kl. 10.00
Tyskland: Inflasjon delstater august, kl. 10.00
Island: BNP 2. kv., kl. 11.00
Italia: Inflasjon august foreløpig, kl. 11.00
India: BNP 2. kv., kl. 14.00
Tyskland: Inflasjon august foreløpig, kl. 14.00
Canada: BNP 2. kv., kl. 14.30
USA: PCE-prisindeks juli, kl. 14.30
USA: Kjerne-PCE juli, kl. 14.30
USA: Privat inntekt og forbruk juli, kl. 14.30
USA: Handelsbalanse varer juli, kl. 14.30
USA: Engroslagre juli, kl. 14.30
USA: Chicago PMI august, kl. 15.45
USA: Michigan forbrukertillit august endelig, kl. 16.00
Annet:
DOF Group: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån
Arribatec Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00
REC Silicon: Akseptperiode ifm. pliktig tilbud utløper, kl. 16.30
Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00
Utenlandske:
Agricultural Bank of China, Bank of China, China Merchants Bank, ICBC
Ekskl. utbytte:
Mowi, Odfjell Technology, Rana Gruber
Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag:
Lars Christian Fredenlund, Petter Island og Christer Grønvold cashet inn 855 millioner kroner da de solgte Cobuilder for 1 milliard i fjor.
De tre makkerne startet opp Cobuilder i 1997. Selskapet jobber med digitalisering av bygg- og anleggsbransjen, med fokus på å kvalitetssikre at produkter på byggeplassen tilfredsstiller lov- og markedskrav. Den nye eieren er private equity-firmaet Corten Capital.
Skatteetaten har gjort feil i 50 år, og nå får skatteflyktninger tilbake skatt.
I alle år har skatteflyktninger måttet betale formuesskatt for utflyttingsåret. Da en skatteflyktning protesterte, tok Skatteklagenemnda utflytterens parti. Nå har Skatteetaten gitt opp saken, og etaten vil tilbakebetale formuesskatt for de fem seneste årene.
Hytteeiere i Tuddal i Hjartdal kommune nekter å akseptere vann- og avløpsgebyrer som er ti ganger høyere enn for boliger. Nå tar de saken til lagmannsretten, med Norsk Hytteforbund som økonomisk garantist.
I Tuddal må hytteeierne betale 286.800 kroner i gebyr for å koble seg på kommunens vann- og avløpssystem. Naboene i bolighus slipper unna med en tiendedel, 23.900 kroner.
På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps direkte inngripen i energipolitikken. Han sier at USA ikke vil ha vindkraft eller solceller. Det er nok av fossil energi, sier Trump, og det dekker kraftbehovet.
Vil Donald Trump herje med Norge også? Norges store fordel, som Trump åpenbart liker, er den norske oljen og gassen. Men vindkraften må vi legge bort, skriver Hegnar.