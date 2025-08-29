Dette skjer i dag

Spania: Detaljhandel juli, kl. 09.00

Sveits: KOF ledende indikatorer august, kl. 09.00

Tyskland: Arbeidsledighet august, kl. 09.55

Eurosonen: ESB inflasjonsforventninger juli, kl. 10.00

Italia: BNP 2. kv. endelig, kl. 10.00

Tyskland: Inflasjon delstater august, kl. 10.00

Island: BNP 2. kv., kl. 11.00

Italia: Inflasjon august foreløpig, kl. 11.00

India: BNP 2. kv., kl. 14.00

Tyskland: Inflasjon august foreløpig, kl. 14.00

Canada: BNP 2. kv., kl. 14.30

USA: PCE-prisindeks juli, kl. 14.30

USA: Kjerne-PCE juli, kl. 14.30

USA: Privat inntekt og forbruk juli, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse varer juli, kl. 14.30

USA: Engroslagre juli, kl. 14.30

USA: Chicago PMI august, kl. 15.45

USA: Michigan forbrukertillit august endelig, kl. 16.00

Annet:

DOF Group: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån

Arribatec Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

REC Silicon: Akseptperiode ifm. pliktig tilbud utløper, kl. 16.30

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Agricultural Bank of China, Bank of China, China Merchants Bank, ICBC

Ekskl. utbytte:

Mowi, Odfjell Technology, Rana Gruber

Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Lars Christian Fredenlund, Petter Island og Christer Grønvold cashet inn 855 millioner kroner da de solgte Cobuilder for 1 milliard i fjor.

De tre makkerne startet opp Cobuilder i 1997. Selskapet jobber med digitalisering av bygg- og anleggsbransjen, med fokus på å kvalitetssikre at produkter på byggeplassen tilfredsstiller lov- og markedskrav. Den nye eieren er private equity-firmaet Corten Capital.

Skatteetaten har gjort feil i 50 år, og nå får skatteflyktninger tilbake skatt.

I alle år har skatteflyktninger måttet betale formuesskatt for utflyttingsåret. Da en skatteflyktning protesterte, tok Skatteklagenemnda utflytterens parti. Nå har Skatteetaten gitt opp saken, og etaten vil tilbakebetale formuesskatt for de fem seneste årene.

Hytteeiere i Tuddal i Hjartdal kommune nekter å akseptere vann- og avløpsgebyrer som er ti ganger høyere enn for boliger. Nå tar de saken til lagmannsretten, med Norsk Hytteforbund som økonomisk garantist.

I Tuddal må hytteeierne betale 286.800 kroner i gebyr for å koble seg på kommunens vann- og avløpssystem. Naboene i bolighus slipper unna med en tiendedel, 23.900 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps direkte inngripen i energipolitikken. Han sier at USA ikke vil ha vindkraft eller solceller. Det er nok av fossil energi, sier Trump, og det dekker kraftbehovet.

Vil Donald Trump herje med Norge også? Norges store fordel, som Trump åpenbart liker, er den norske oljen og gassen. Men vindkraften må vi legge bort, skriver Hegnar.