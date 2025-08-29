Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport at en ny uke nærmer seg slutten, og de amerikanske børsindeksene har denne gangen ledet an – i godt selskap med enkelte asiatiske markeder.

«Shanghai CSI 300 (Kina) og Russell 2000 (USA) topper listen de siste 7-dagene med en oppgang på nær 5 prosent. Oppgangen i Russell 2000 peker på en økt risikovilje blant investorer, særlig rettet mot mindre og mer sykliske amerikanske selskaper», skriver analytikeren.

«Blant de store amerikanske indeksene har Nasdaq Composite, S&P 500 og Dow Jones Industrial Average lagt på seg rundt to prosent i perioden. De europeiske børsene, inkludert de nordiske, har falt noe tilbake. Likevel ligger flere av disse fortsatt i toppen hva gjelder avkastning så langt i 2025», fortsetter Berntsen.

Analytikeren peker på at markedet i all hovedsak har vært rentedrevet de siste dagene.

«Signalene fra Fed-sjef Jerome Powell forrige fredag ble oppfattet som en mulig dreining i sentralbankens fokus – fra primært å bekjempe inflasjon, til å legge større vekt på underliggende vekstutsikter i økonomien. Det har bidratt til å løfte forventningene om flere rentekutt i USA i løpet av høsten. Markedet priser nå inn en økende sannsynlighet for at første kutt kan komme i september»

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia fredag morgen. I Japan faller Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,29 prosent.

Japanerne har fredag sluppet en rekke nøkkeltall. Blant annet steg konsumprisene (KPI) for Tokyo-området 2,6 prosent i august på årsbasis, etter en oppgang på 2,9 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte opp 2,5 prosent, noe som var akkurat som ventet.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,16 prosent, CSI 300 er opp 0,58 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,63 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er fredag morgen ned 0,55 prosent til 68,24 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,67 prosent på 64,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,32 prosent til 6.501,90. Industritunge Dow Jones steg 0,16 prosent til 45.637,27. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,53 prosent til 21.705,16.

Nvidia, verdens mest verdifulle selskap, la frem den viktige kvartalsrapporten onsdag kveld, etter børsenes stengetid. Selskapet er nå så stort at aksjen påvirker hele indeksen.

Selskapet slo de skyhøye forventingene både på topp- og bunnlinjen, men falt likevel om lag 3 prosent i etterhandelen, ettersom inntektene fra datasenterdivisjonen kom like under analytikernes anslag. Torsdag ettermiddag åpnet aksjen opp 0,5 prosent, men endte til slutt ned 0,82 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs endte dagen ned 0,6 prosent til 1.636,18 poeng.

I morgentimene ble det kjent at de to største aksjonærene i Horisont Energi, som leverer tjenester til olje, gass og energisektoren, har solgt alle sine aksjer til 1,50 kroner pr. aksje, nær 80 prosent høyere enn sluttkursen onsdag.

På ettermiddagen ble det kjent at det var NOS Group som står bak kjøpet. NOS Group vil eie 48,52 prosent av Horisont Energi etter kjøpet. Aksjen endte opp 98,2 prosent til 1,64 kroner.

Øystein Stray Spetalen gir opp bitcoin-satsingen, og StandardCoin kan vise til en gevinst på 100.000 dollar fra kryptoeventyret. Det sendte aksjen ned 10,2 prosent til 24,70 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

AF Gruppen: Kl. 07.00, Construction City kl. 08.30, webcast

Fjord Defence Group: Kl. 07.00, hos Wikborg Rein kl. 08.00, webcast