Zalaris: All-time high i andre kvartal

Bygges ut ....

Zalaris ASA, som er en global leverandør av skybaserte lønns- og HR-løsninger, melder fredag morgen om ny rekord i andre kvartal 2025. Driftsinntektene økte med 12 prosent til 362 millioner kroner.

Gjentar guiding

Det rapporterte EBIT endte på 36,6 millioner kroner, opp nesten 200 prosent fra 12,3 millioner kroner året før. Justert driftsresultat (EBIT) økt med 55 prosent til 44 millioner kroner. Kontantstrømmen fra driften var på 61,9 millioner kroner, opp fra 43,5 millioner kroner i fjor.

Adm. direktør Hans-Petter Mellerud konstaterer at de fortsetter å overgå vekst- og lønnsomhetsmålene som ble formidlet på kapitalmarkedsdags i september 2023.

Han gjentar også guidingen om en årlig omsetningsvekst på 10 prosent, og en årlig gjennomsnittlig churn på 1,5-3,0 prosent.

Faktak om Zalaris Zalaris er en global aktør innen HR- og lønnstjenester, med over 1.200 ansatte i 18 land og kunder i mer enn 150 land. Selskapets mål er å forenkle HR- og lønnsprosesser gjennom skalerbare løsninger som reduserer administrativ kompleksitet og sikrer samsvar med regelverk, ifølge selskapets egen beskrivelse. Miniprofil: Hans-Petter Mellerud:

Alder: 64 år

Stilling: Grunnlegger og adm. direktør i Zalaris

Bakgrunn: Mastergrad i datavitenskap og MBA fra Lausanne. Tidligere blant annet partner og direktør i Accenture, med ansvar for forretningsutvikling i Norden.

Fun fact: I tillegg til å være forretningsmann er Mellerud også en dedikert utholdenhetsidrettsutøver, med flere sykkel- og Ironman-konkurranser på samvittigheten.

Fullført 2. august Norseman 2025 på tiden 15:42:19.

Ny stor avtale

28. august meldte selskapet også at det har inngått en strategisk avtale med Eurowings, som er et heleid datterselskap av Deutsche Lufthansa. Formålet er å etablere et sentralisert lønnssystem for Eurowings' drift i Europa, noe som skal standardisere prosessene på tvers av landene

Prosjektet har en forventet varighet på 18 måneder, og systemet skal til slutt håndtere lønnsutbetalinger for rundt 5.500 ansatte i Eurowings. Dette initiativet vil også legge grunnlaget for en fremtidig integrasjon av et nytt system for Human Capital Management. melder selskapet.

Aksjen faller 2,3 prosent fredag og er da opp 3,4 prosent så langt i år, og 9,8 prosent det siste året.