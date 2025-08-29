(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Kl. 10.38 står hovedindeksen i 1.645,34, opp 0,56 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Bevegelser

John Fredriksen-dominerte Frontline faller 0,15 prosent til 206,00 kroner. Rederiet la i morges frem sine andrekvartalstall som viste et resultat etter skatt på 77,5 millioner dollar. Det var svakere enn analytikerne på forhånd hadde ventet.

– 2. kvartal i 2025 viste seg å være volatilt, med økende uro i Midtøsten som påvirket aktivitetsnivået i tankmarkedet. Selv om OPEC fortsatte sin strategi med å redusere frivillige produksjonskutt, har disse reverseringene så langt bare gitt beskjedne økninger i eksporten, sier Frontline-sjef Lars Barstad.

Også AF Gruppen har lagt frem kvartalstall. Selskapet mangedoblet resultatet, og økte marginene kraftig i andre kvartal. Betonmast og Sverige var de største lyspunktene. Aksjen styrkes nå 4,46 prosent til 164,00 kroner.

Børsens wonderboy Ulf Huse laster nå opp i Aker Horizons , og venter nyheter rundt selskapet innen kort tid. Det sender aksjen rett opp 9,19 prosent til 1,88 kroner. Siden nyttår er Aker Horizons ned 20,83 prosent.

Elliptic Labs faller 10,61 prosent til 10,28 kroner på høyt volum, etter at det torsdag ettermiddag ble kjent at toppsjef Laila Danielsen har solgt nær halvparten av sin beholdning i selskapet. Danielsen solgte to millioner aksjer til en kurs på 11,53 kroner, og sitter etter salget igjen med 2,4 millioner aksjer, tilsvarende 2,3 prosent av selskapet.

Thor Medical og Oncoinvent har inngått en strategisk avtale for Thorium-228 radioisotoper for å levere det kliniske fase 3-programmet for Radspherin, som er Oncoinvents ledende produktkandidat. I henhold til avtalen skal Thor Medical levere Thorium-228 fra AlphaOne, selskapets første kommersielle produksjonsanlegg som for tiden er under bygging. Aksjen stiger nå 5,74 prosent til 3,04 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er fredag morgen ned 0,52 prosent til 68,26 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,39 prosent på 64,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 1,39 prosent til 247,30 kroner, mens Aker BP er opp 0,84 prosent til 253,10 kroner. Vår Energi klatrer 0,77 prosent til 34,21 kroner.