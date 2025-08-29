Det amerikanske finanstilsynet (SEC) saksøkte i januar i år Elon Musk for å ha unnlatt å melde inn rettidig kjøpene av aksjer i daværende Twitter (nå X) i 2022. SEC hevder at forsinkelsen sparte Musk for minst 150 millioner dollar på bekostning av øvrige aksjonærer, og vil ha gevinsten inndratt i tillegg til å ilegge en bot.

Nå melder Reuters at Musk torsdag – én dag før frist – søkte den føderale domstolen i Washington D.C. om å avvise søksmålet hvor SEC mener at mangemilliardæren brøt amerikansk verdipapirlovgivning ved å vente 11 dager for lenge med å varsle sitt første kjøp på 5 prosent av Twitter.

– Kunstig lave kurser

Ifølge tilsynet brøt Musk 5-prosentgrensen allerede 14. mars 2022, men kunngjorde eierandelen først 4. april.

Regelen er å flagge 5 prosent eierskap innenfor ti kalenderdager, men dette var altså 11 dager etter fristen 24. mars. I mellomtiden skal Musk ha kjøpt Twitter-aksjer for drøye 500 millioner dollar til «kunstig lave kurser», og kommet seg opp i 9,2 prosent.

Musks advokater hevder ifølge nyhetsbyrået i avvisningssøknaden at milliardæren hadde avsluttet kjøpene, og leverte innmelding én virkedag etter at formuesforvalteren hans hadde konsultert juridiske eksperter om krav til slik rapportering.

Har vært i klinsj før

Advokatene påpeker videre at saken aldri burde ha vært reist, og at Musk ikke hadde noe hensikt om å skade noen. De hevder søksmålet er et eksempel på en etat som misbruker sin makt for å «straffe» Musk, istedenfor å håndheve regelverket på riktig måte.

«SEC hevder ikke at Musk handlet med hensikt, bevisst, forsettlig eller engang uforsiktig. (...) Snarere hevder SEC at Musk leverte inn en eierskapsmelding for sent for tre år siden, og at han rettet opp den påståtte feilen fullt og helt og umiddelbart da den ble oppdaget. Dette er ingen pågående overtredelse», gjengir Reuters.

Dette er ikke første gang Musk er i klinsj med SEC, som saksøkte Tesla- og SpaceX-sjefen i 2018 etter Twitter-meldinger om at han hadde sikret finansiering til å kunne ta Tesla av børs.