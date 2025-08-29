Flere røde børsdager venter

Oslo Børs legger bak seg en av sine svakeste uker så langt i annet halvår, med en nedgang for Hovedindeksen på nær én prosent. Vi tror dette varsler en periode med økende salgspress, der investorer må stadig lengre ned i kurs for å kvitte seg med sine aksjeposter. Det røde flagget vaier derfor høyt over vårt hjemlige aksjemarked – og det på vei inn i en av årets tradisjonelt mest krevende børsmåneder.

Nedsiden kan dessuten bli formidabel dersom Goldman Sachs’ oljeprisscenario slår til. I en fersk strategirapport utelukker verdens mektigste investeringsbank ikke at Nordsjø-oljen kan falle til 50 dollar fatet innen utgangen av 2026, i første rekke drevet av et forventet globalt overskudd på i snitt 1,8 millioner fat pr. dag fra fjerde kvartal 2025 til fjerde kvartal 2026. Med dagens oljepris på rundt 67 dollar innebærer det et mulig prisfall på godt over 20 prosent – en nedtur som i så fall vil slå hardt inn i bredden av de mange energirelaterte selskapene på Oslo Børs.

Parallelt med den økende oljeprisusikkerheten kommer nå data som svekker utsiktene til en markant oppmykning i norsk pengepolitikk. Denne uken publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye AKU-tall, der arbeidsledigheten ble revidert kraftig ned. SSB har samtidig redusert sitt anslag for trendledigheten fra 4,8 til 4,6 prosent. Andre nøkkeltall peker dessuten på et underliggende sterkt lønnspress. Sammen med lavere ledighet kan dette gjøre Norges Bank mer tvilende til kommende rentekutt, påpeker både Danske Bank og DNB Carnegie.

I tillegg viser ferske BNP-data en sterk utvikling, mens inflasjonstallene for juli avslørte en årlig prisvekst klart over inflasjonsmålet. Alt dette tilsier at rentenivået kan forbli forholdsvis høyt lenger enn markedet hadde håpet. For Oslo Børs betyr det motvind – høyere diskonteringsrater reduserer nåverdien av selskapenes fremtidige kontantstrømmer, og dermed også aksjekursene.

For den kommende uken oppfordrer vi investorene til å opptre med varsomhet på Oslo Børs. Så langt i år kan hovedindeksen skilte med en oppgang på rundt 15 prosent – langt sterkere enn i Sverige, der børsen kun er opp rundt tre prosent siden nyttår. Nettopp denne særnorske børsoptimismen åpner imidlertid for dype korreksjoner, som kan forsterkes dersom de internasjonale markedene svekkes ytterligere. Og risikoen er reell: Ifølge en fersk markedsrapport, gjengitt i Dagens Industri, advarer Citi mot at børsene globalt kan stå foran kraftige stormer som igjen kan utløse betydelige kursfall.