Norges Bank: Holder kronekjøpene uendret

Norges Bank skal nettoselge valuta tilsvarende 276 millioner kroner i september. Dette er tredje måned på rad at valutatransaksjonene holdes uendret.

I praksis vil dette si et kjøp av norske kroner.

Nettobeløpet kommer fra at sentralbanken har behov for å selge valuta tilsvarende 150 millioner kroner pr. dag på vegne av staten, samtidig som de også må selge valuta tilsvarende 126 millioner kroner for å finansiere utbytteoverføringen.

Den norske staten har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta, og en del av disse inntektene blir hvert år brukt til å dekke et planlagt underskudd i statsbudsjettet. Resten blir spart i valuta i Oljefondet. Norges Bank gjennomfører derfor de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til dette.

Hovedstyret i Norges Bank vedtok i desember 2024 å kjøpe kroner for å finansiere overføringen av utbytte til staten for regnskapsåret 2024. Utbyttet er fastsatt til 30,1 milliarder kroner. Kronekjøpene vil fordeles jevnt utover de samme handledagene som det kan gjennomføres valutahandel på vegne av staten i perioden fra og med mars 2025 til og med februar 2026.