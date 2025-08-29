Oppgang på Oslo Børs: Shipping-aksje stiger kraftig – markant byks i sjømat

Etter fire dager med nedgang er Oslo Børs på vei mot en grønn avslutning på ukens siste handelsdag.
I 12.30-tiden er hovedindeksen opp 0,5 prosent til 1.644 poeng.
Oljeprisene bykset torsdag kveld, men faller fredag 0,8 prosent. Brent-olje med levering i oktober handles for 68,10 dollar fatet, opp fra 67,41 dollar ved børsslutt torsdag.
«Den siste prisutviklingen har vært drevet av ukrainske angrep på russiske eksportterminaler og Tysklands uttalelse om å utelukke et møte mellom Putin og Zelenskyj,» skriver Clarksons.
Equinor er opp 1,3 prosent, Aker BP opp 0,8 prosent, Vår Energi stiger 0,7 prosent. Førstnevnte har gjort et funn i Norskehavet, som kan inneholde opptil 19 millioner utvinnbare oljeekvivalenter.
Tankrederiet Frontline handles opp 0,8 prosent til 207,90 kroner etter sine andrekvartalstall. Selskapet fikk et justert resultat pr. aksje på 0,36 dollar, som var 9 prosent under forventningene.
– Hovedårsaken til det relativt svake resultatet var lavere rateoppnåelse enn forventet. Vi visste at det var risiko knyttet til tallene, da konkurrenter har levert et svært spredt bilde på rateoppnåelse gjennom kvartalet, sier Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie, som skriver i et notat at «vi ville kjøpt på svakhet i dag».
Investor Ulf Huse «har kjøpt en del Aker Horizons». Skallselskapet omtales som «en opsjon på neste Aker-venture». Investorene på Oslo Børs kaster seg på og sender aksjen opp 10,70 prosent til 1,90 kroner.
CMB.TECH-rally
AF Gruppen fikk et resultat før skatt på 388 millioner kroner i andre kvartal av en omsetning på 7.808 millioner kroner. Aksjen stiger 3,2 prosent.
CMB.TECH , som nylig fusjonerte med Golden Ocean, stiger 7,2 prosent etter to dager med 3 prosents kursfall. Kepler Cheuvreux har oppgradert anbefalingen fra hold til kjøp. DNB Carnegie oppjusterer kursmålet fra 8,5 til 8,9 dollar. En gruppe tidligere Golden Ocean-aksjonærene mener dessuten CMB.TECH har betalt for lite for aksjene og vil ha omkamp om verdsettelsen.
Cool Company stiger rundt 2 prosent og får oppjusterte kursmål hos blant andre ABG og Pareto.
Sjømatindeksen stiger 1,4 prosent fredag. Pareto meldte i går at det er ventet laksepriser på 62 kroner pr. kilo neste uke, opp rundt 2 kroner fra inneværende uke.
Meglerhuset meldte dessuten at inneværende uke markerte den nest høyeste ukentlige økningen i volumer noensinne, opp 19 prosent på årsbasis. «Det er positivt å se at prisene stiger samtidig som volumene også øker,» het det.
Bakkafrost-aksjen er beste bidragsyter i indeksen, med en oppgang på rundt 3 prosent. Selskapet meldte i går kveld at konsernsjefen har kjøpt 11.700 aksjer verdt i underkant av 5 millioner kroner.
Thorium-rally
Entra har utvidet et grønt obligasjonslån med 50 millioner til 850 millioner kroner. Aksjen faller 2,7 prosent.
Dagens foreløpige vinner er Thor Medical som har sammen med Oncoinvent inngått en strategisk avtale for thorium-228-radioisotoper for å levere det kliniske fase 3-programmet for Radspherin, som er Oncoinvents ledende produktkandidat. I henhold til avtalen skal Thor Medical levere thorium-228 fra AlphaOne, selskapets første kommersielle produksjonsanlegg som for tiden er under bygging. Thor-aksjen stiger 13,9 prosent.
Adm. direktør i Elliptic Laboratories , Laila Danielsen, solgte i går aksjer for 23 millioner kroner, samme dag som selskapet rapporterte tall for andre kvartal. Etter et kursfall på 5,4 prosent, snubler aksjen nye 11 prosent fredag.
Pan American Energy har fornyet to borekontrakter med Archer i Argentina, ifølge TDN Direkt. Dessuten får oljeserviceselskapet tommelen opp fra DNB Carnegie. Aksjen stiger 2,9 prosent.
Ellers er Kongsberg Gruppen opp 2,5 prosent, DNB ned 0,9 prosent og Norwegian ned 1,3 prosent.