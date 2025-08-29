Oppgang på Oslo Børs: Shipping-aksje stiger kraftig – markant byks i sjømat

Etter fire dager med nedgang er Oslo Børs på vei mot en grønn avslutning på ukens siste handelsdag.

I 12.30-tiden er hovedindeksen opp 0,5 prosent til 1.644 poeng.

Oljeprisene bykset torsdag kveld, men faller fredag 0,8 prosent. Brent-olje med levering i oktober handles for 68,10 dollar fatet, opp fra 67,41 dollar ved børsslutt torsdag.

«Den siste prisutviklingen har vært drevet av ukrainske angrep på russiske eksportterminaler og Tysklands uttalelse om å utelukke et møte mellom Putin og Zelenskyj,» skriver Clarksons.

Equinor er opp 1,3 prosent, Aker BP opp 0,8 prosent, Vår Energi stiger 0,7 prosent. Førstnevnte har gjort et funn i Norskehavet, som kan inneholde opptil 19 millioner utvinnbare oljeekvivalenter.

Tankrederiet Frontline handles opp 0,8 prosent til 207,90 kroner etter sine andrekvartalstall. Selskapet fikk et justert resultat pr. aksje på 0,36 dollar, som var 9 prosent under forventningene.

– Hovedårsaken til det relativt svake resultatet var lavere rateoppnåelse enn forventet. Vi visste at det var risiko knyttet til tallene, da konkurrenter har levert et svært spredt bilde på rateoppnåelse gjennom kvartalet, sier Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie, som skriver i et notat at «vi ville kjøpt på svakhet i dag».

Investor Ulf Huse «har kjøpt en del Aker Horizons». Skallselskapet omtales som «en opsjon på neste Aker-venture». Investorene på Oslo Børs kaster seg på og sender aksjen opp 10,70 prosent til 1,90 kroner.

Les også Frontline-sjefen: Vanskelig å regne seg frem til stor nedside – Det vi ser i ratebildet i dag lover godt for fjerde kvartal og investorer ser ut til å gradvis prise dette inn, sier Fronline-sjef Lars Barstad.

CMB.TECH-rally



AF Gruppen fikk et resultat før skatt på 388 millioner kroner i andre kvartal av en omsetning på 7.808 millioner kroner. Aksjen stiger 3,2 prosent.