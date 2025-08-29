Aksje rett til himmels: Investorene jubler

Fredagens nyheter om José Mourinho har utløst en børsfest til over en kvart milliard kroner.

Publisert 12:53 | Oppdatert 12:54
INVESTORENE JUBLER: José Mourinho har fått sparken som hovedtrener i tyrkiske Fenerbahçe. Foto: Reuters/Murad Sezer/NTB
Henning Christensen
José Mourinho (62) fikk fredag sparken som hovedtrener for tyrkiske Fenerbahçe etter at fotballaget onsdag mislyktes med å kvalifisere seg til deltagelse i lukrative Champions League. Det betyr at klubben i stedet må spille i Europa League utover høsten.

Mens fansen fortviler etter Champions League-glippen, er investorene tilsynelatende godt fornøyd med Mourinho-sparkingen.

De børsnoterte Fenerbahçe-aksjene har på det meste vært opp 7 prosent fredag.

Det betyr en økning i klubbens markedsverdi på mer enn 260 millioner kroner, slik at den passerte 4 milliarder kroner, melder Bloomberg.

Fredag ettermiddag er aksjen opp 4–5 prosent på Istanbul-børsen.

Solskjær også ferdig

Fenerbahçe tapte 0-1 borte mot portugisiske Benfica onsdag kveld, og Benfica kvalifiserte seg dermed til Champions League med en sammenlagtseier på 1-0.

Nederlaget – og sparkingen – kom etter at Mourinho tidligere i sommer skal ha uttrykt misnøye med Fenerbahçes styre og kritisert det for å ikke ha gjort nok spillerkjøp, ifølge nyhetsbyrået.

Benfica var forøvrig den første klubben portugisiske Mourinho ledet som hovedtrener – i 2000. Senere har han ledet klubber som Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham og Roma og vunnet en rekke ligamesterskap, nasjonale cuper og europacuper.

Fenerbahçe-jobben fikk han i juni i fjor, men han lyktes ikke med å vinne den tyrkiske ligaen med klubben i 2024/25-sesongen – i stedet ble det en annenplass bak Istanbul-rivalen Galatasaray.

Torsdag kveld fikk forøvrig Ole Gunnar Solskjær sparken som hovedtrener i Besiktas, en annen tyrkisk toppklubb. Han ble sagt opp samme kveld som Besiktas røk ut av Conference League, en tredje europacup.

Finans

