Strateg: S&P 500 kan toppe ut nær 10.000 poeng

Bank of Americas (BofA) toppstrateg Michael Hartnett skriver i sin ukentlige Flow Show-rapport at Kina i det stille har vært verdens best presterende aksjemarked de siste to årene.

Kinesiske aksjer handles fortsatt nær bunnivåer relativt til kinesiske obligasjoner, i skarp kontrast til Vesten – hvor aksjer i USA, Europa og Japan handles til rekordnivåer sammenlignet med statsobligasjoner.

De beste kundene hos BofA sitter i dag med rundt 4.100 milliarder dollar i porteføljene sine, fordelt på 64,2 prosent i aksjer, 18,2 prosent i obligasjoner og 10,6 prosent i kontanter.

BofAs temperaturmåler for risiko, «Bull & Bear Indicator», viser 6 av 10, hvor høyere nivå betyr større grådighet.

Lucky numbers

I denne ukens utgave av Flow Show ramser Hartnett opp en rekke «Lucky Numbers» som viser ulike interessante observasjoner. Her er noen utvalgte:

Donald Trump har signert 196 presidentordrer så langt i 2025. Bare Franklin D. Roosevelt (1933–1937) hadde høyere tempo.

Siden finanskrisen i 2008 har det vært 1.641 rentekutt fra verdens sentralbanker, hvorav 91 har skjedd i 2025 – det raskeste tempoet siden 2020.

Man måtte bruke 100 dollar (1.000 kroner) hvert sekund i 2.259 år for å bruke opp de rundt 7.100 milliarder dollar den amerikanske staten har brukt det siste året. Regner man et år til omtrent 31,5 millioner sekunder, tilsvarer det rundt 225.000 dollar i sekundet, tilsvarende 2,27 millioner kroner i sekundet.

Den amerikanske statsgjelden beløp seg til 37.000 milliarder dollar – mer enn samlet BNP i Kina, Japan, Tyskland og India.

S&P 500 topp: 9.914 poeng i 2027

Veksten i amerikansk økonomi de siste fem årene, målt i nominell BNP (28 prosentpoeng inflasjon, 24 prosentpoeng realvekst), har vært på 52 prosent – den raskeste ekspansjonen siden stagflasjonen på 1970-tallet.

Historiske mønstre indikerer at S&P 500 når toppen på 9.914 poeng i september 2027. Gjennomsnittlig oppgang i 14 amerikanske bullmarkeder de siste 100 årene er 177 prosent over 59 måneder.

Gjennomsnittlig ledighet blant nyutdannede i USA de siste tre månedene er på 8,1 prosent – opp fra 4,0 prosent i desember 2024 og det høyeste nivået siden juli 2021.

Kunstig intelligens ventes å doble strømforbruket til globale datasentre innen 2030 – tilsvarende hele Japans strømforbruk. Strømprisene i USA har økt med 6,3 prosent det siste året.