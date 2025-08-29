Wall Street faller etter inflasjonstall

Etter inflasjonen økte i dagens PCE-tall er faller Wall Street fra start. Ti minutter etter åpning så det slik ut på de ledende indeksene.

Dow Jones faller 0,1 prosent til 45.581 poeng.

faller 0,1 prosent til 45.581 poeng. S&P 500 er ned 0,2 prosent, til 6.485 poeng.

er ned 0,2 prosent, til 6.485 poeng. Nasdaq synker med 0,5 prosent til 21.590 poeng.

Vix-indeksen stiger 0,5 prosent til 14,50 poeng.

Renten på den amerikanske tiåringen stiger 3 basispunkter til 4,23 prosent, mens trettiåringen stiger 3,5 punkter til 4,91 prosent.

Prisen på nordsjøoljen Brent faller 0,4 prosent til 67,70 dollar fatet, mens den lettere WTI-oljen faller 0,3 prosent til 64,40 dollar pr. fat.

Blant de største aksjene faller Nvidia 2,5 prosent, mens Microsoft er ned 0,4 prosent og Meta synker 0,9 prosent.

Inflasjonen stiger

Inflasjonen i USA øker videre, viser Federal Reserves favorittmål blant inflasjonsindikatorene. Kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditure) økte fra 2,8 til 2,9 prosent, slik analytikerne ventet på forhånd. Dermed er kjerneinflasjonen nå like høy som i mars.

Med striden om Feds uavhengighet som bakteppet gjør det at det ikke er gitt hva resultatet av neste rentemøte vil være.

Etter inflasjonstallene er det 87,2 prosent sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter den 17. september. Det er kun 12,8 prosent sannsynlighet for at renten holdes uendret, ifølge CME Fedwatch.

For to uker siden viste CPI-målingen (Consumer Price Index) uventet stor økning i juli, fra 2,9 til 3,1 prosent. Mange av dataene i PCE og CPI er overlappende, og det var derfor gitt at også PCE ville vise økning fredag.