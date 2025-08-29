Oppgang på Oslo Børs: Kalddusj for shortselgerne i laks

Etter fire dager med nedgang endte Oslo Børs opp 0,63 prosent til 1.646,47 poeng fredag. Omsetningen endte på 4.608 millioner kroner på månedens siste handelsdag.
Oljeprisene bykset torsdag kveld, men november-kontrakten på Brent var ned 0,7 prosent til 67,51 dollar ved børsslutt fredag.
Equinor steg 1,6 prosent til 247,80 kroner, Aker BP endte opp 1,2 prosent til 253,90 kroner, Vår Energi la på seg 1,2 prosent til 34,37 kroner. Førstnevnte meldte om funn i Norskehavet, som kan inneholde opptil 19 millioner utvinnbare oljeekvivalenter.
John Fredriksen-dominerte Frontline endte opp 0,1 prosent til 206,50 kroner. Tankrederiet fikk i andre kvartal et justert resultat pr. aksje på 0,36 dollar, som var 9 prosent under forventningene.
– Hovedårsaken til det relativt svake resultatet var lavere rateoppnåelse enn forventet. Vi visste at det var risiko knyttet til tallene, da konkurrenter har levert et svært spredt bilde på rateoppnåelse gjennom kvartalet, uttalte Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie, som skrev i et notat at «vi ville kjøpt på svakhet i dag».
Squeezy SalMar
Sjømatindeksen steg 2,35 prosent, og ble fredagens beste indeks på Oslo Børs.
Pareto meldte torsdag at det er ventet laksepriser på 62 kroner pr. kilo neste uke, opp rundt 2 kroner fra inneværende uke.
Meglerhuset meldte dessuten at inneværende uke markerte den nest høyeste ukentlige økningen i volumer noensinne, opp 19 prosent på årsbasis.
«Det er positivt å se at prisene stiger samtidig som volumene også øker,» het det.
Bakkafrost ledet oppgangen med et kurshopp på 5,2 prosent til 436,20 kroner.
SalMar steg 3,3 prosent til 514,50 kroner. Finansavisen skrev torsdag at SalMar er Oslo Børs’ mest shortede aksje, med en shortandel på 12,5 prosent.
Blant øvrige lakseaksjer steg Mowi 1,7 prosent til 206,60 kroner, Lerøy opp 1,9 prosent til 49,20 kroner og Austevoll Seafood opp 0,8 prosent til 93,20 kroner.
Thorium-rally
Investor Ulf Huse «har kjøpt en del Aker Horizons». Skallselskapet omtales som «en opsjon på neste Aker-venture».
Investorene på Oslo Børs kastet seg på og sendte Røkke-selskapet opp 12,2 prosent til 1,93 kroner.
Zenith Energy steg 6,45 prosent til 0,495 kroner etter svært optimistisk (betalt) analyse fra Analyst Group. Det mest negative scenarioet gir en oppside på 137 prosent.
«Statistisk analyse av tidligere voldgiftresultater indikerer en høy sannsynlighet for suksess,» het det i den betalte analysen.
AF Gruppen fikk et resultat før skatt på 388 millioner kroner i andre kvartal av en omsetning på 7.808 millioner kroner. Aksjen endte opp 3,3 prosent til 162,20 kroner.
CMB.TEC, som nylig fusjonerte med Golden Ocean, steg 7,15 prosent til 86,90 kroner etter to dager med 3 prosents kursfall. Kepler Cheuvreux oppgraderte dessuten aksjen fra hold til kjøp.
Thor Medical har sammen med Oncoinvent inngått en strategisk avtale for thorium-228-radioisotoper for å levere det kliniske fase 3-programmet for Radspherin, som er Oncoinvents ledende produktkandidat. I henhold til avtalen skal Thor Medical levere thorium-228 fra AlphaOne, selskapets første kommersielle produksjonsanlegg som for tiden er under bygging. Thor-aksjen steg 11,3 prosent til 3,2 kroner.
Pan American Energy fornyet to borekontrakter med Archer i Argentina. Dessuten fikk oljeserviceselskapet tommelen opp fra DNB Carnegie. Aksjen steg 2,5 prosent til 24,60 kroner.