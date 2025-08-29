Oppgang på Oslo Børs: Kalddusj for shortselgerne i laks

Etter fire dager med nedgang endte Oslo Børs opp 0,63 prosent til 1.646,47 poeng fredag. Omsetningen endte på 4.608 millioner kroner på månedens siste handelsdag.

Oljeprisene bykset torsdag kveld, men november-kontrakten på Brent var ned 0,7 prosent til 67,51 dollar ved børsslutt fredag.

Equinor steg 1,6 prosent til 247,80 kroner, Aker BP endte opp 1,2 prosent til 253,90 kroner, Vår Energi la på seg 1,2 prosent til 34,37 kroner. Førstnevnte meldte om funn i Norskehavet, som kan inneholde opptil 19 millioner utvinnbare oljeekvivalenter.

John Fredriksen-dominerte Frontline endte opp 0,1 prosent til 206,50 kroner. Tankrederiet fikk i andre kvartal et justert resultat pr. aksje på 0,36 dollar, som var 9 prosent under forventningene.

– Hovedårsaken til det relativt svake resultatet var lavere rateoppnåelse enn forventet. Vi visste at det var risiko knyttet til tallene, da konkurrenter har levert et svært spredt bilde på rateoppnåelse gjennom kvartalet, uttalte Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie, som skrev i et notat at «vi ville kjøpt på svakhet i dag».

Squeezy SalMar

Sjømatindeksen steg 2,35 prosent, og ble fredagens beste indeks på Oslo Børs.

Pareto meldte torsdag at det er ventet laksepriser på 62 kroner pr. kilo neste uke, opp rundt 2 kroner fra inneværende uke.

Meglerhuset meldte dessuten at inneværende uke markerte den nest høyeste ukentlige økningen i volumer noensinne, opp 19 prosent på årsbasis.

«Det er positivt å se at prisene stiger samtidig som volumene også øker,» het det.