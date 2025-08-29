Dell-kursen stuper

Britiske bankaksjer fikk juling fredag, etter at en tenkesmie anbefalte at myndighetene beskatter renter på sentralbankinnskudd. For tiden er Bank of Englands (BoE) rente på bankreserver 4,0 prosent, langt mer enn renten på obligasjoner kjøpt i forbindelse med «kvantitativ lettelse». Tapet utgjør en estimert 22 milliarder pund årlig. Den foreslåtte skatten er «midlertidig», og skal angivelig fases ut, etter hvert som BoEs balanse krympes. På London-børsen sank NatWest Group, Lloyds Banking og Barclays med 3–6 prosent.

I USA stupte Dell Technologies-kursen 10 prosent, mye grunnet skuffende guiding for tredje kvartal. Også svakere bruttomarginer var et ankepunkt, og her viste PC-produsenten til økte kostnader i forsyningskjeden, lave marginer på kunstig intelligens-relaterte produkter og hard priskonkurranse. På plussiden var både inntektsveksten på 19 prosent og inntjeningen i andre kvartal betydelig bedre enn ventet.



Petco, som har aksjesymbolet Woof, var derimot 21 prosent høyere. Omsetningsfallet på 2,3 prosent var som ventet, og dessuten tjener den kjæledyrfokuserte butikkjeden igjen penger. Også guidingen for tredje kvartal og 2025 imponerte.

På makrofronten viser ny statistikk at amerikansk proteksjonisme, frafall av russisk energi og lite næringslivsvennlige politikere fortsetter å svekke Tysklands økonomi. Landet har nå flere enn 3 millioner arbeidsledige, for første gang på nesten et tiår. Den sesongjusterte arbeidsledigheten holdt seg likevel på 6,3 prosent, som ventet.

Samtidig økte Tysklands årlige konsumprisvekst med 0,3 prosentpoeng, til 2,1 prosent i august. Tallet oversteg konsensusestimatet med 0,1 prosentpoeng. Kjerneinflasjonen på 2,7 prosent var uendret fra juli og 0,7 prosentpoeng mer enn sentralbankens målsetting.

I USA holder Fed et våkent øye med «personal consumption expenditures» eller bare «PCE». Tallet skal vise endringer i husholdningenes faktiske kostnader, og i juli holdt det seg på 2,6 prosent. En kjerneversjon, som ekskluderer mat- og drikkevarer samt energi, økte med 0,1 prosentpoeng, til 2,9 prosent. Begge målingene var helt på linje med økonomenes forventninger.