Klokken 21 står Dow Jones ned 0,26 prosent til rundt 45.518 poeng, mens S&P 500 faller 0,68 prosent til 6.457 poeng. Nasdaq faller 1,18 prosent til 21.449 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp hele 8,87 prosent til 15,69. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,22 prosent. Trettiåringen stiger til 4,91 prosent.

Bitcoin faller 4,04 prosent og handles nå rundt 108.120 dollar. Ethereum faller 4,28 prosent til 4.312 dollar.

Inflasjonen stiger

Inflasjonen i USA øker videre, viser Federal Reserves favorittmål blant inflasjonsindikatorene. Kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditure) økte fra 2,8 til 2,9 prosent, slik analytikerne ventet på forhånd. Dermed er kjerneinflasjonen nå like høy som i mars.

Med striden om Feds uavhengighet som bakteppet gjør det at det ikke er gitt hva resultatet av neste rentemøte vil være.

Etter inflasjonstallene er det 87,2 prosent sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter den 17. september. Det er kun 12,8 prosent sannsynlighet for at renten holdes uendret, ifølge CME Fedwatch.

For to uker siden viste CPI-målingen (Consumer Price Index) uventet stor økning i juli, fra 2,9 til 3,1 prosent. Mange av dataene i PCE og CPI er overlappende, og det var derfor gitt at også PCE ville vise økning fredag.

Teknologisektoren får ekstra juling fredag. Nvidia faller 3,50 prosent til 173,82 dollar pr. aksje etter å ha lagt frem tall etter stengetid torsdag. Selskapet slo forventningene både på inntekter og resultat, men inntektene fra datasenterdivisjonen kom like under analytikernes anslag.

Dell faller 8,13 prosent til 123,15 dollar etter å ha lagt frem tall, mye grunnet skuffende guiding for tredje kvartal. Også svakere bruttomarginer var et ankepunkt, og her viste PC-produsenten til økte kostnader i forsyningskjeden, lave marginer på kunstig intelligens-relaterte produkter og hard priskonkurranse. På plussiden var både inntektsveksten på 19 prosent og inntjeningen i andre kvartal betydelig bedre enn ventet.

Marvell Technology, Oracle og Duolingo faller alle kraftig. Alphabet stiger 0,93 prosent til ny all-time high, på 214,44 dollar pr. aksje.

Alibaba stiger hele 13,00 prosent til 135,18 dollar pr. aksje. Selskapet meldte at de har utviklet en ny kunstig intelligens-brikke som skal være mer allsidig enn selskapets tidligere produkter.

I tillegg ble Fed-styremedlem Lisa Cook igjen angrepet av Trump-administrasjonen, som leverte en ny kriminalanmeldelse. Fredag skulle en dommer ta stilling til Cooks begjæring om å stanse presidentens forsøk på å fjerne henne.

Til tross for fredagens nedtur ligger de store indeksene an til å levere sin lengste periode med sammenhengende månedsoppgang på over ett år. Nasdaq peker mot fem måneder på rad med oppgang, mens både S&P 500 og Dow Jones ser ut til å klare fire måneder på rad. Småselskapene i Russell 2000 går mot en månedlig oppgang på hele 6 prosent.

Mandag holdes børsene stengt i USA grunnet Labor Day.