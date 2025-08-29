Wall Street endte uken i rødt: Bredt tech-fall

Uken avsluttet med nedgang på Wall Street. Dow Jones endte ned 0,20 prosent til rundt 45.544 poeng, mens S&P 500 falt 0,64 prosent til 6.460 poeng. Nasdaq falt 1,15 prosent til 21.455 poeng.
Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,22 prosent. Trettiåringen steg til 4,91 prosent.
Bitcoin falt 3,25 prosent og handles nå rundt 108.257 dollar. Ethereum falt 2,36 prosent til 4.340 dollar.
Mandag holdes børsene stengt i USA grunnet Labor Day.
Wall Street leverte i august sin lengste periode med sammenhengende månedsoppgang på over ett år. Nasdaq peker mot fem måneder på rad med oppgang, mens både S&P 500 og Dow Jones ser ut til å klare fire måneder på rad.
Frykten stiger
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, steg hele 6,09 prosent til 15,35. Gullprisen steg 1,19 prosent til 3.515 dollar pr. unse.
De største gullgruve og sølvgruveaksjene fortsetter å stiger til nye all time high aksjekurser. Agnico Eagle Mines steg 3,65 prosent, Pan American steg 3,05 prosent, Coeur Mining steg 4,74 prosent, New Gold steg 3,96 prosent, og Newmont Corporation steg 1,97 prosent.
– Det er et uttrykk for frykt for hva som vil skje med uavhengigheten til Federal Reserve om Donald Trump snarlig lykkes med å skaffe seg et flertall blant de 7 stemmeberettigede i Feds rentekomite, sier Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.
Fed-styremedlem Lisa Cook igjen angrepet av Trump-administrasjonen, som leverte en ny kriminalanmeldelse. Fredag skulle en dommer ta stilling til Cooks begjæring om å stanse presidentens forsøk på å fjerne henne.
Inflasjonen stiger
Inflasjonen i USA øker videre, viser Federal Reserves favorittmål blant inflasjonsindikatorene. Kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditure) økte fra 2,8 til 2,9 prosent, slik analytikerne ventet på forhånd. Dermed er kjerneinflasjonen nå like høy som i mars.
Med striden om Feds uavhengighet som bakteppet gjør det at det ikke er gitt hva resultatet av neste rentemøte vil være.
Etter inflasjonstallene er det 87,2 prosent sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter den 17. september. Det er kun 12,8 prosent sannsynlighet for at renten holdes uendret, ifølge CME Fedwatch.
For to uker siden viste CPI-målingen (Consumer Price Index) uventet stor økning i juli, fra 2,9 til 3,1 prosent. Mange av dataene i PCE og CPI er overlappende, og det var derfor gitt at også PCE ville vise økning fredag.
Aksjer
Teknologisektoren fikk ekstra juling fredag. Nvidia falt 3,34 prosent til 174,11 dollar pr. aksje etter å ha lagt frem tall etter stengetid torsdag. Selskapet slo forventningene både på inntekter og resultat, men inntektene fra datasenterdivisjonen kom like under analytikernes anslag.
Ellers blant de såkalte Magnificent 7 aksjene falt Meta 1,65 prosent, Tesla falt 3,50 prosent, Microsoft falt 0,58 prosent, Amazon falt 1,12 prosent, og Apple falt 0,18 prosent.
Alphabet steg 0,55 prosent til ny all-time high, på 213,53 dollar pr. aksje, og med det den eneste Mag 7-aksjen som endte i grønt.
Dell falt 8,90 prosent til 122,12 dollar etter å ha lagt frem tall, mye grunnet skuffende guiding for tredje kvartal. Også svakere bruttomarginer var et ankepunkt, og her viste PC-produsenten til økte kostnader i forsyningskjeden, lave marginer på kunstig intelligens-relaterte produkter og hard priskonkurranse. På plussiden var både inntektsveksten på 19 prosent og inntjeningen i andre kvartal betydelig bedre enn ventet.
Alibaba steg hele 12,95 prosent til 135,05 dollar pr. aksje. Selskapet meldte at de har utviklet en ny kunstig intelligens-brikke som skal være mer allsidig enn selskapets tidligere produkter.