Wall Street endte uken i rødt: Bredt tech-fall

Uken avsluttet med nedgang på Wall Street. Dow Jones endte ned 0,20 prosent til rundt 45.544 poeng, mens S&P 500 falt 0,64 prosent til 6.460 poeng. Nasdaq falt 1,15 prosent til 21.455 poeng.

Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,22 prosent. Trettiåringen steg til 4,91 prosent.

Bitcoin falt 3,25 prosent og handles nå rundt 108.257 dollar. Ethereum falt 2,36 prosent til 4.340 dollar.

Mandag holdes børsene stengt i USA grunnet Labor Day.

Wall Street leverte i august sin lengste periode med sammenhengende månedsoppgang på over ett år. Nasdaq peker mot fem måneder på rad med oppgang, mens både S&P 500 og Dow Jones ser ut til å klare fire måneder på rad.

Frykten stiger

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, steg hele 6,09 prosent til 15,35. Gullprisen steg 1,19 prosent til 3.515 dollar pr. unse.

De største gullgruve og sølvgruveaksjene fortsetter å stiger til nye all time high aksjekurser. Agnico Eagle Mines steg 3,65 prosent, Pan American steg 3,05 prosent, Coeur Mining steg 4,74 prosent, New Gold steg 3,96 prosent, og Newmont Corporation steg 1,97 prosent.

– Det er et uttrykk for frykt for hva som vil skje med uavhengigheten til Federal Reserve om Donald Trump snarlig lykkes med å skaffe seg et flertall blant de 7 stemmeberettigede i Feds rentekomite, sier Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.