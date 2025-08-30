GRÜNDER: Mira Murati gikk fra rollen som teknologidirektør i OpenAI, til å starte Thinking Machines Lab. Foto: NTBLukk50 nye enhjørninger: Dette er milliardselskapeneKunstig intelligens, gaming, helseteknologi og robotikk. Et titalls startuper er blitt nye «enhjørninger» med milliardverdier det seneste året. Men er det noen norske selskaper på listen?FinansPublisert 30. aug. 08:02Lesetid: 12 minutterVis artiklerMargrethe Schmidt HegnarSend epostJournalistDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter