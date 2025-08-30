Hedgefond-topp: – Blir en god del vanskeligere i september

Goldman Sachs’ Tony Pasquariello, leder for hedgefond-dekning, skriver i et notat lørdag at den kraftige børsoppgangen fra april til sensommeren sannsynligvis skyldes en robust økonomi og gunstige finansielle forhold.

S&P 500 er opp hele 34 prosent siden bunnen i april, og har hittil i år gitt en totalavkastning på 11 prosent.

– Hvis jeg skulle forklare dette i ettertid med én setning, ville jeg hevdet at det skyldes en robust økonomi, usedvanlig lette finansielle vilkår og et oppsving i anvendt innovasjon, skriver Pasquariello.

Store offentlige utgifter i USA, investeringsplanene til «Magnificent Seven» og den sterke etterspørselen fra amerikanske husholdninger etter visse aksjer trekkes også frem som drivkrefter.

– For alt som foregår i verden, er det kanskje så enkelt som at myndigheter, selskaper og husholdninger har holdt foten på gasspedalen, skriver han.

Pasquariello skriver videre at markedet «fortsatt er et bullmarked», og at hovedtrenden peker oppover.

Vanskeligere på høsten

Han advarer samtidig om at høstmånedene kan bli mer utfordrende enn perioden etter april.

– Min magefølelse er at de taktiske risikoforholdene blir en god del vanskeligere i september og oktober, skriver han.

Derfor anbefaler han en mer forsiktig tilnærming.

– Konklusjonen er: lang posisjon, men med en hedge – de er ikke dyre, skriver Pasquariello, og viser til at én måned lange at-the-money-salgsopsjoner på S&P koster litt over 1 prosent av spotkursen.