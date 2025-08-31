Venter mer gjeld for selskapene

Amerikanske selskaper ventes å øke gjeldsnivået fremover, skriver Bloomberg.

Årsaken er en større oppkjøpsbølge til en verdi av 1 billion dollar. Dette skjer etter at trenden i flere år, som følge av høyere renter etter pandemien, har vært at selskapene heller har fokusert på å kutte gjeldsnivået.

Tidligere i uken meldte Keurig Dr Pepper at det kjøper det nederlandske kaffe- og drikkeselskapet JDE Peet’s, der planen er å finansiere oppkjøpet med et brolån på 19 milliarder dollar.

Telekomselskapet AT&T annonserte tirsdag at det kjøper spektrumlisenser fra EchoStar for rundt 23 milliarder dollar, en transaksjon som i hvert fall delvis vil være finansiert med obligasjonsgjeld, skriver Bloomberg.

Selskapene har den siste tiden økt gjelden relativt til inntjeningsnivået, der gjeldsgraden i andre kvartal var på det høyeste siden 2021.

Dette skjer samtidig som Federal Reserve beveger seg i retningen av en ny runde med rentekutt, noe som potensielt vil senke lånekostnadene.

Bloomberg trekker også frem at Trump-administrasjonen ses på som mer vennligstilste til oppkjøp, samtidig som toppsjefene i selskapene har blitt mer sikre på at volatiliteten i aksjemarkedet har dempet seg i tillegg til at man har fått mer klarhet rundt spørsmål om selskapsskatt.

Alt dette bidrar til et bedre markedsklima for oppkjøp.

«Vi hadde stor usikkerhet i første halvår. Det som bidrar til all denne M&A-aktiviteten er at noe av den usikkerheten har blitt løst», sier kredittstrateg Hans Mikkelsen i TD Securities, ifølge Bloomberg.