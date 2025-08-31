Wall Streets største: Rekrutterer aggressivt fra rivalene

JPMorgan kjører en uvanlig aggressiv rekrutteringskampanje for å befeste posisjonen sin innen investering og kommersiell bankvirksomhet.

Banken har rekruttert flere ledende partnere (managing directors) de siste tolv månedene enn i løpet av det foregående tiåret, skriver Financial Times.

– Vi har stille og rolig hentet folk fra gaten, og vi fortsetter å ansette, sier en kilde til FT.

Landskapet endrer seg

I starten av 2024 slo JPMorgan sammen sine kommersielle, investerings- og bedriftsbankenheter. Banken ønsker å øke markedsandelen innen helse, teknologi og infrastruktur, samt ekspandere i Europa og Asia, skriver avisen.

Rekrutteringskampen skjer også parallelt med at storbanken har mistet minst ti seniorbankere til Citi etter at Vis Raghavan gikk over til konkurrenten i fjor.

Les også JPMorgan vil satse mer i Oslo JPMorgan Chase har litt over 100 ansatte i Norden, nå skal de ansatte flere.

Storbankene ser dessuten økt konkurranse fra boutiqueselskaper som Evercore og Centerview, som har tatt betydelige markedsandeler i rådgivningsmarkedet.

Henter flere topper

De siste månedene har JPMorgan sikret seg flere profilerte navn, blant annet Jerry Lee fra Goldman som global styreleder for investment banking og Kamal Jabre fra HSBC som visestyreleder for M&A i EMEA. Også Eduardo Miras, Theo Giatrakos, Keith Heller og Anthony Diamandakis har gått inn i seniorroller etter overganger fra Citi.

Banken har som mål å befeste posisjonen som verdens største innen investeringsbanktjenester. I første halvår rapporterte JPMorgan inntekter fra investeringsbankhonorarer på 4,7 milliarder dollar, mot 4,1 milliarder hos Goldman og 2,2 milliarder hos Citi, ifølge FT.

Samtidig pågår det et internt kappløp om hvem som kan bli arvtager etter Jamie Dimon, som har vært konsernsjef i nærmere to tiår. De mest aktuelle kandidatene er Doug Petno og Troy Rohrbaugh, som leder den kommersielle og investeringsrettede bankvirksomheten, samt Marianne Lake, leder for forbrukerbanken.