Bredt børsfall i Asia

Det er bred nedgang på børsene i Asia onsdag morgen.

Mye av fokuset er på Kina, hvor president XI Jinping tirsdag samlet en rekke ledere, blant dem Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un, til å overvære en storstilt militærparade i Beijing. Paraden markerte at det er 80 år siden andre verdenskrig tok slutt.

I Kina er Shanghai Composites ned 0,96 prosent, CSI 300 går tilbake 0,88 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,40 prosent.

Nikkei i Japan faller 0,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,76 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,22 prosent. Nifty 50 i India er ned 0,11 prosent, Straits Times i Singapore faller 0,26 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,61 prosent.

BNP i Australia vokste i andre kvartal 1,8 prosent på årsbasis, mot en ventet vekst på 1,6 prosent. Det er den raskeste veksttakten siden september 2023.